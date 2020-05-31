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Распространение нового коронавируса
2020-05-31T05:23
https://ria.ru/20200531/1572236667.html
В Южной Корее за сутки выявили 27 случаев COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565271872_0:195:3120:1949_1036x0_80_0_0_81dfff77f33b420614bd9764e965854a.jpg
РИА Новости

В Южной Корее за сутки выявили 27 случаев COVID-19

05:23 31.05.2020
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© AP Photo / Lee Jin-manПрофилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
© AP Photo / Lee Jin-man
Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
СЕУЛ, 31 мая – РИА Новости. Южная Корея выявила 27 случаев COVID-19 и один летальный исход за сутки, общее число инфицированных выросло до 11 468, выздоровели 10 363, в общем от вируса умерли 270 человек, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
В последние дни в Южной Корее фиксировали 30-80 случаев COVID-19 в сутки. Хотя с начала апреля число новых зараженных постепенно снизилось до 10-20 случаев в день, а 6 мая опускалось до двух человек, новые локальные очаги заражения вновь вызвали прирост больных коронавирусом.
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По данным KCDC на 00.00 воскресенья (18.00 субботы мск), 15 новых случаев имеют локальное происхождение, 12 случаев завезены из-за границы. Географически большинство заражений зарегистрированы в центральной части страны. Шесть случаев зафиксированы в Сеуле, 12 - в провинции Кёнгидо, остальные по всей стране.
Число заражений, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах популярного района Сеула Итхэвон, составляет 269. Власти связались уже с 83% от всех установленных посетителей клубов. Не менее 108 человек заразились в результате распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали меры профилактики.
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За прошедшие сутки из больниц выписаны семь человек, общее число выздоровевших выросло до 10 405, что составляет 90,7%. Скончался еще один человек, число жертв возросло до 270 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже более 910 тысяч человек.
Более 5,2 тысячи человек (45,6%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1259 случаев завезли из-за границы, из них 87,5% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 534 зараженных.
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По данным Центрального штаба по ликвидации чрезвычайных происшествий, 30% зараженных коронавирусом болеют без симптомов, что также приводит к незаметному распространению вируса. Власти до 14 июня усилили меры безопасности, от общественных и религиозных заведений требуют строгой профилактики заражения, закрыли государственные музеи, театры и галереи. В столице действует запрет на деятельность развлекательных заведений.
Несмотря на это, поэтапное возвращение школьников к занятиям с посещением проходит по плану, и министерство образования заявило, что не намерено вновь переносить даты. Разбираться в ситуации конкретно на местах предоставили управлениям образования и самим школам. Так, в связи с обнаружением заболевших или людей с подозрением на коронавирус уже закрылись более 830 школ, большая часть в центральном регионе страны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КенгидоЮжная КореяСеулВ мире
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