В Южной Корее за сутки выявили 27 случаев COVID-19

СЕУЛ, 31 мая – РИА Новости. Южная Корея выявила 27 случаев COVID-19 и один летальный исход за сутки, общее число инфицированных выросло до 11 468, выздоровели 10 363, в общем от вируса умерли 270 человек, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

В последние дни в Южной Корее фиксировали 30-80 случаев COVID-19 в сутки. Хотя с начала апреля число новых зараженных постепенно снизилось до 10-20 случаев в день, а 6 мая опускалось до двух человек, новые локальные очаги заражения вновь вызвали прирост больных коронавирусом.

По данным KCDC на 00.00 воскресенья (18.00 субботы мск), 15 новых случаев имеют локальное происхождение, 12 случаев завезены из-за границы. Географически большинство заражений зарегистрированы в центральной части страны. Шесть случаев зафиксированы в Сеуле , 12 - в провинции Кёнгидо , остальные по всей стране.

Число заражений, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах популярного района Сеула Итхэвон, составляет 269. Власти связались уже с 83% от всех установленных посетителей клубов. Не менее 108 человек заразились в результате распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали меры профилактики.

За прошедшие сутки из больниц выписаны семь человек, общее число выздоровевших выросло до 10 405, что составляет 90,7%. Скончался еще один человек, число жертв возросло до 270 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже более 910 тысяч человек.

Более 5,2 тысячи человек (45,6%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1259 случаев завезли из-за границы, из них 87,5% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 534 зараженных.

По данным Центрального штаба по ликвидации чрезвычайных происшествий, 30% зараженных коронавирусом болеют без симптомов, что также приводит к незаметному распространению вируса. Власти до 14 июня усилили меры безопасности, от общественных и религиозных заведений требуют строгой профилактики заражения, закрыли государственные музеи, театры и галереи. В столице действует запрет на деятельность развлекательных заведений.

Несмотря на это, поэтапное возвращение школьников к занятиям с посещением проходит по плану, и министерство образования заявило, что не намерено вновь переносить даты. Разбираться в ситуации конкретно на местах предоставили управлениям образования и самим школам. Так, в связи с обнаружением заболевших или людей с подозрением на коронавирус уже закрылись более 830 школ, большая часть в центральном регионе страны.