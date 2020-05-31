Эксперт объяснил важность анонимности при тестировании на COVID-19

СЕУЛ, 31 мая – РИА Новости. Обеспечение анонимности при прохождении теста на коронавирус может помочь побудить людей добровольно сдавать анализы, а тщательное отслеживание путей заражения позволяет остановить разрастание локальных очагов COVID-19 в новую волну, рассказали РИА Новости южнокорейские эксперты.

Властям Южной Кореи удалось остановить распространение вируса среди тысяч последователей околохристрианской секты Синчхончжи, но в стране продолжают появляться небольшие очаги COVID-19, которые все же не перерастают в крупную волну заражений. Число инфицированных в ночных клубах и барах популярного района Сеула Итхэвон составляет уже не менее 266, а в результате еще одного очага инфекции на складе компании Coupang в провинции Кёнгидо заразились уже 109 человек. В некоторых случаях зафиксирована уже передача вируса через седьмые руки, и со многими потенциальными носителями не удаётся выйти на контакт.

Карантинные власти страны обращают внимание, что второй волны пока не последовало, а все новые локальные кластеры правительство быстро берет под контроль с помощью усиленных проверок и отслеживания причастных граждан при помощи беспрецедентного для демократической страны использования личных данных своих жителей. Проверяются данные мобильной связи и геолокации, банковских карт и систем видеонаблюдения. Мобильные провайдеры предоставляют правительству телефоны и имена тех, кто находился поблизости от объектов, которые посетили зараженные.

Профессор кафедры превентивной медицины больницы Киль при Университете Качхон Чон Чжэ Хун полагает, что именно от этого зависит успех в борьбе с распространением вируса. "Посетители клубов и работники грузовых перевозок – это активно передвигающиеся группы. Думаю, что с учётом отсутствия сопротивления граждан относительно законодательства, позволяющего использовать персональные данные, можно будет справиться с этой ситуацией, используя наш опыт отслеживания путей заражения с использованием геолокации мобильных телефонов и информации об использовании кредитных карт. Но проблема в том, что есть иностранцы и другие лица, которые не пользуются мобильными и кредитками", - отметил эксперт.

Председатель Корейского общество эпидемиологов Ким Дон Хён считает, что выпадать из поля зрения властей могут не только иностранцы, но и многие южнокорейские граждане, не желающие раскрытия своих персональных данных. По мнению эксперта, подвигнуть людей на добровольное и активное прохождение тестирования наоборот может анонимность процесса.

"Если верующие Синчхончжи – это группа с определёнными границами, которую можно было отследить благодаря спискам верующих и посетителей религиозных служб, то в клубах и списки посетителей неточные, и есть множество анонимных гостей, которые собирались там со всей страны. Поэтому, несмотря на все усилия эпидемиологов, отследить их будет непросто. На мой взгляд, действенными являются не принудительные методы, а предполагающие добровольность с обеспечением анонимности", - считает Ким Дон Хён.

Так, эксперт отметил, что в Южной Корее после сообщений о том, что один из клубов является местом сбора представителей сексуальных меньшинств, часть посетителей, опасаясь принудительного каминг-аута, не захотела появляться в поле зрения властей. В таких случаях особенно необходимо реализовывать "осторожное вычисление" зараженных.

Действительно, после введения с 11 мая в Сеуле анонимного анализа на коронавирус количество проходящих тестирование в столице выросло в восемь раз, и на данный момент властям уже удалось связаться с 83% посетителей клубов. При анонимном тестировании от сдающего анализ требуется оставить только какой-нибудь способ связи с ним для отправки результатов.