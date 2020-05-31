Депутат Рады заявила о необходимости вернуть Украине российский рынок

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Украинская промышленность не сможет восстановиться до прежнего уровня без рынков России и стран Украинская промышленность не сможет восстановиться до прежнего уровня без рынков России и стран СНГ , заявила депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталья Королевская . Высказывания парламентария опубликованы на сайте партии.

Депутат раскритиковала согласованный украинским правительством план стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии коронавируса. По мнению политика, эта программа не способна восстановить промышленность.

"Эта так называемая стратегия точно не спасет промышленность, потому что без возврата потерянных рынков России и стран бывшего СНГ, на которые всегда ориентировались наши крупные предприятия, промышленность не вернется на прежний уровень. И упомянутые в программе правительства намерения бороться за расширение квот Украины на рынках ЕС также ситуацию не спасут", — сказала Королевская.

Она подчеркнула, что предприятия в ее стране никогда не ориентировались на Евросоюз , для которого Украина лишь "сырьевой придаток".

"Здесь нужно смотреть правде в глаза – промышленность мы сможем восстановить, только вернув старые рынки сбыта и сняв экономическую блокаду с неподконтрольного Донбасса, который всегда являлся основным "добытчиком" сырья для отечественной промышленности", — заключила Королевская.

Парламентарий раскритиковала киевские власти за отсутствие, по ее мнению, "стратегического и прагматического подхода" и неспособность работать в направлении построения "очень эгоистичного и прагматичного" государственного протекционизма, необходимого для защиты интересов национального производителя и внутреннего инвестора.