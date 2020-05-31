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2020-05-31T02:34
https://ria.ru/20200531/1572235414.html
В Благовещенске в ТЦ рухнул лифт с людьми
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РИА Новости

В Благовещенске в ТЦ рухнул лифт с людьми

02:34 31.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту падения грузового лифта с людьми в торговом центре в Благовещенске, есть пострадавшие, сообщается на сайте СУ СК РФ по Амурской области.
По данным следователей, 30 мая в одном из ТЦ с высоты второго этажа сорвался грузовой лифт, в котором находились двое рабочих.
"По данному факту следственным отделом по городу Благовещенск следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшим оказывается медпомощь.
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Следственный комитет России (СК РФ)Амурская областьБлаговещенскПроисшествия
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