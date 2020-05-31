В Благовещенске в ТЦ рухнул лифт с людьми

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту падения грузового лифта с людьми в торговом центре в Благовещенске, есть пострадавшие, сообщается на сайте СУ СК РФ по Амурской области.
По данным следователей, 30 мая в одном из ТЦ с высоты второго этажа сорвался грузовой лифт, в котором находились двое рабочих.
"По данному факту следственным отделом по городу Благовещенск следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшим оказывается медпомощь.