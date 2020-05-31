Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-31T02:35
https://ria.ru/20200531/1572235370.html
Экс-солист "Отпетых мошенников" стал таксистом из-за безденежья
https://cdn23.img.ria.ru/images/96369/62/963696260_0:257:2730:1793_1036x0_80_0_0_058116b9aeb8611f68d1aabc540d9be3.jpg
РИА Новости

Экс-солист "Отпетых мошенников" стал таксистом из-за безденежья

02:33 31.05.2020 (обновлено: 02:35 31.05.2020)
5975
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкГруппа "Отпетые мошенники". Архивное фото
Группа Отпетые мошенники. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Бывший солист группы "Отпетые мошенники" Игорь Богомазов вынужден работать таксистом из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом порталу "СтарХит" рассказал его друг Юрий.
"Не каждый из знаменитостей переступил бы через себя и отправился таксовать", — считает он.
Певец Григорий Лепс
Вчера, 16:13Культура
Лепс дал совет "бедствующим" артистам
Также собеседник прокомментировал информацию о том, что сестра певца якобы тайно приватизировала апартаменты родителей в Санкт-Петербурге и планирует через суд вычеркнуть из списка жильцов брата с племянником. Он назвал подобные сведения "чушью".

"Сами знаете, как пострадали артисты из-за экономических проблем в стране. Вот (Богомазов. — Прим. Ред.) и пустил неприятный слух о себе, чтобы заработать денег в какой-нибудь программе", — заявил Юрий.

Недавно продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артисты, особенно молодые, оказались в "чудовищной ситуации" из-за отмены выступлений. После этого между ним и музыкантом Сергеем Шнуровым разгорелся конфликт. До этого о бедственном положении артистов рассказал шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан. Он отметил, что артисты, в отличие от "бабушек и дедушек", не получают ни копейки.
Открытие нового представительства Дома Моды Valentin Yudashkin
23 мая, 07:02Распространение нового коронавируса
Тарзана и Королёву позвали работать в такси после слов о нехватке денег
15123204
Обсудить 2
КультураИгорь БогомазовКультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМузыкаШоу-бизнесИосиф ПригожинСанкт-Петербург
Рекомендуем
Народный депутат Украины Наталья Королевская
Депутат Рады заявила о необходимости вернуть Украине российский рынок
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Благовещенске в ТЦ рухнул лифт с людьми
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун
"Угрожающая" Крымскому мосту украинская ракета уничтожила сразу две цели
Певец Григорий Лепс
Лепс дал совет "бедствующим" артистам
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму прокомментировали заявление Меркель по статусу полуострова
Военный вертолет над Миннеаполисом
В небе над Миннеаполисом появились военные вертолеты
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Доктор Мясников развеял миф о способе передачи коронавируса
Пробирки в лаборатории
В "Векторе" разработали вакцину от коронавируса для закапывания в нос
Препарат Авифавир прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК ХимРар
Минздрав одобрил первый в России препарат от коронавируса
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что отложит G7 до сентября и пригласит на него Россию
Запуск Falcon 9 с двумя астронавтами НАСА на борту корабля Crew Dragon
Эксперт объяснил значение запуска Crew Dragon для России
Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
СМИ: в Нью-Йорке полиция приостанавливает одиночное патрулирование
Обследование у дерматолога
Главный онколог Минздрава объяснил, как вовремя распознать рак кожи
На борту рейса Аэрофлота, на котором российские граждане возвращаются на родину из Испании
Пилоты рассказали, почему нельзя снимать обувь в полете
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин ответил на сообщения про отправленный ему "Доширак"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:04Бензин в Венесуэле, самый дешевый в мире, подорожает с первого июня
05:55В Южной Корее прокомментировали планы Трампа пригласить ее на саммит G7
05:53В Китае за сутки выявили пять новых случаев COVID-19
05:34Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе
05:34В Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ против протестующих
05:26Трамп считает, что нацгвардию в Миннеаполисе задействовали слишком поздно
05:23В Южной Корее за сутки выявили 27 случаев COVID-19
05:17В Руанде зафиксировали первый случай смерти пациента с коронавирусом
05:16В Миннеаполисе протестующие снова игнорируют комендантский час
05:15СМИ: в Филадельфии более 10 полицейских пострадали в ходе беспорядков
04:41В Нью-Йорке полиция вытеснила протестующих с автодороги
04:39Трамп анонсировал появление у США "величайшего оружия" в истории
04:23В Госдуме предложили включить в ОМС программу лечения от курения
04:21В Мексике за сутки умерли более 360 человек с COVID-19
04:19Эксперт объяснил важность анонимности при тестировании на COVID-19
03:48Депутат Рады заявила о необходимости вернуть Украине российский рынок
03:47Эксперт объяснил значение запуска Crew Dragon для России
03:45В Манхэттене протестующие на время перекрыли автомагистраль
03:36СМИ: в Нью-Йорке полиция приостанавливает одиночное патрулирование
03:26Юбилейный фестиваль "Черешневый лес" объявляет об открытии 31 мая
Лента новостейМолния