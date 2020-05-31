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2020-05-31T04:38
https://ria.ru/20200531/1572235197.html
Эксперты рассказали об утилизации последнего советского ядерного заряда
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РИА Новости

Эксперты рассказали об утилизации последнего советского ядерного заряда

02:07 31.05.2020 (обновлено: 04:38 31.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в фотобанкСемипалатинский ядерный полигон
Семипалатинский ядерный полигон
© РИА Новости / Александр Лыскин
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Семипалатинский ядерный полигон. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Уничтожение в 1995 году на Семипалатинском полигоне последнего советского ядерного заряда, предназначавшегося для научного эксперимента, продемонстрировало уникальные возможности российских специалистов в области ядерной безопасности, которые могут быть использованы при дальнейшей денуклеаризации мира, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ровно 25 лет назад, 31 мая 1995 года, на бывшем Семипалатинском полигоне, расположенном на северо-востоке Казахстана, был уничтожен последний ядерный заряд, произведенный в Советском Союзе. Всего за 50 лет работы полигона (1949-1989) на нем было произведено 468 воздушных, наземных и подземных ядерных взрывов. Подземные испытания проводились в штольнях горного массива Дегелен, где этот заряд продолжал лежать и после закрытия полигона.
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Уникальная операция

Еще до распада СССР предполагалось, что данный ядерный заряд используют не для военных целей, а в научном эксперименте. "Изделие" (так на сленге атомщиков называются ядерные заряды) было заложено в специальный бокс в штольне 108-К в горных породах.
Но в 1991 году руководство получившего независимость Казахстана приняло решение закрыть полигон, и устройство пролежало в горах вплоть до 1995 года, когда сотрудникам Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ) была поставлена задача пробиться к "изделию", демонтировать его и вывезти или, в крайнем случае, уничтожить на месте.
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Семипалатинский полигонТридцать лет назад, 31 мая 1995 года, на бывшем Семипалатинском полигоне был уничтожен последний ядерный заряд.
Хотя специальный караул и охранял этот район, мародерство на полигоне в те годы процветало. В частности, там искали медь и другие цветные металлы, которые можно было сбыть на черном рынке. Специальные корпуса, где можно было бы демонтировать оставшееся ядерное устройство, были разграблены, и поэтому извлекать его было бесполезно.
Российские ученые проделали сложнейшую и опасную работу по доступу к заряду - пришлось проложить обходной штрек к боксу с ядерным устройством. После его осмотра ученые приняли решение об уничтожении устройства на месте, так как в штольне его разбирать было нельзя. Специалистам предстояло решить неизвестные еще науке задачи.
В итоге последнее ядерное устройство советско-российского производства "расстреляли" обычным взрывом взрывчатого вещества. Уничтожение "изделия" не сопровождалось цепной ядерной реакцией.
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Эксперт в сфере стратегических вооружений, ветеран РВСН (1986-2001) кандидат технических наук Владимир Евсеев в беседе с РИА Новости отметил, что опыт этой сложнейшей операции может быть применен и в будущих работах по утилизации ядерных устройств.

"Я очень горд, что наши специалисты показали практический способ уничтожения ядерных зарядов без их разборки – это сразу закрыло все споры по этой теме. Гипотетически, если когда-нибудь, например, в той же Северной Корее возникнет предметный вопрос о денуклеаризации, то на крайний случай у нас есть этот вариант, опыт Семипалатинска бесценен", — сказал он.

Схожего мнения придерживается известный военный эксперт, член экспертного совета коллегии ВПК России Виктор Мураховский, отметивший, что и спустя 25 лет в мире остается достаточно неутилизированных ядерных устройств, представляющих потенциальную опасность.

"С медийной точки зрения, уничтожение последнего советского ядерного заряда — это замечательно, но до сих пор на дне океана остаются АПЛ, потерпевшие катастрофу, с неутилизированными реакторами – речь идет не только о субмаринах СССР, но и США с их атомной подлодкой Thresher. Так что в этом плане и спустя 25 лет есть над чем работать", — подчеркнул собеседник агентства.

Боязнь атома

По мнению Евсеева, сложность "семипалатинской" операции была вызвана неправильным представлением казахстанского общества, напуганного зачастую мнимой опасностью пользования атомной энергетикой, которое сподвигло тогдашнее руководство страны на непродуманное, популистское решение закрыть полигон, не проконсультировавшись с российскими партнерами и специалистами.

"Руководство Казахстана тогда недостаточно хорошо знало структуру полигона, и это решение в чем-то носило популистский характер, потому что Семипалатинский полигон – это не только боевые поля, но и несколько исследовательских реакторов, которые находились в городе Семипалатинск-21, ныне Курчатовск, где была очень серьезная научная инфраструктура", — сказал эксперт.

При этом Евсеев отметил, что, несмотря на политическое заявление о закрытии Семипалатинского полигона, тогдашние власти Казахстана не предприняли усилий по охране этой зоны, в результате чего ее объекты были разворованы мародерами, и возможность разборки заряда была утеряна.
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"Атомная отрасль – это та сфера, где должно быть очень плотное международное сотрудничество, чтобы не пришлось как в 1995 году утилизировать заряд обычной взрывчаткой. Слава богу, тогда нам повезло", — сказал он.

Упущенные возможности

Эксперт назвал спекуляциями существовавшие в то время негативные прогнозы последствий работы Семипалатинского полигона. По его словам, казахстанская сторона больше потеряла, чем приобрела, отказавшись от собственной атомной энергетики.

"К сожалению, очень часто пытались преувеличивать проблемы, существовавшие под Семипалатинском. Это привело к ряду негативных последствий – например, раньше в Казахстане на полуострове Мангышлак был ядерный опреснитель, его могли бы и дальше использоваться во благо республики, но при обретении независимости от него отказались. В казахстанском обществе искусственно была создана боязнь атомной энергии – может быть, это послужило причиной того, что на территории этой страны до сих пор не построено энергетических реакторов", — подчеркнул Евсеев.

Эксперт предположил, что искаженная картина по ситуации с Семипалатинском также пока не дала воплотиться планам по сооружению в Казахстане атомных электростанций, которые обсуждались с Россией и Японией.

Угрозы сохраняются

В то же время Мураховский выразил мнение, что при всей пользе мирного атома всеобъемлющий запрет на проведение ядерных испытаний во всех средах, к которому на сегодняшний день присоединилось большинство стран мира, является правильным решением.
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Эксперт добавил, что намерение ряда стран продолжать испытания атомного оружия, а также риск трансформации мирных ядерных программ в военные продолжают оставаться серьезными угрозами международной безопасности.
"Что бы ни говорили раньше о безопасности испытаний ядерного оружия, радиоактивные вещества накапливалась и эти отходы негативно воздействовали на природу и человека. Мы знаем по меньшей мере одну страну — КНДР, которая до сих пор проводит подземные ядерные испытания. Кроме того, есть ряд стран, у которых ядерное оружие есть, но они в этом не сознаются. Вызывает озабоченность и неопределенная ситуация с иранской ядерной программой", — сказал Мураховский.
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РоссияВиктор МураховскийВладимир ЕвсеевРакетные войска стратегического назначенияСССРКазахстанБезопасность
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