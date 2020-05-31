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2020-05-31T01:43
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У южных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7
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РИА Новости

У южных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7

01:43 31.05.2020
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© AP Photo / Robert SorboСейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
© AP Photo / Robert Sorbo
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в воскресенье у южных Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в воскресенье в 5.13 (21.13 субботы мск). Его эпицентр располагался в точке с координатами 42,5 градуса северной широты и 143,7 градуса восточной долготы – в 238 километрах юго-западнее райцентра Южно-Курильска на острове Кунашир. Очаг подземных толчков находился на глубине 92 километра", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По информации сейсмолога, подземные толчки ощутили жители Южно-Курильска силой 2 балла, в селе Малокурильское на острове Шикотан — до 3 баллов.
Ранее Геологическая служба США сообщала, что землетрясение магнитудой 5,6 произошло у восточного побережья Японии в 21.13 мск. По данным службы, эпицентр располагался в 70 километрах к юго-западу от города Кусиро, расположенного на острове Хоккайдо, очаг залегал на глубине 93,9 километра.
Сейсмограф. Архивное фото
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