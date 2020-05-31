У южных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в воскресенье у южных Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в воскресенье в 5.13 (21.13 субботы мск). Его эпицентр располагался в точке с координатами 42,5 градуса северной широты и 143,7 градуса восточной долготы – в 238 километрах юго-западнее райцентра Южно-Курильска на острове Кунашир. Очаг подземных толчков находился на глубине 92 километра", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По информации сейсмолога, подземные толчки ощутили жители Южно-Курильска силой 2 балла, в селе Малокурильское на острове Шикотан — до 3 баллов.