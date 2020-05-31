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2020-05-31T01:43
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"Угрожающая" Крымскому мосту украинская ракета уничтожила сразу две цели
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РИА Новости

"Угрожающая" Крымскому мосту украинская ракета уничтожила сразу две цели

01:40 31.05.2020 (обновлено: 01:43 31.05.2020)
62212
© Фото : Апарат Ради національної безпеки і оборони УкраїниИспытания украинской крылатой ракеты "Нептун"
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун
© Фото : Апарат Ради національної безпеки і оборони України
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В ходе испытаний на полигоне Алибей в Одесской области украинские крылатые ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун" почти одновременно уничтожили две цели. Об этом заявил глава конструкторского бюро "Луч" в составе концерна "Укроборонпром" Олег Коростелев, пишет "АрміяInform".
По его словам, боевые пуски ракет осуществляли по двум целям в Черном море с интервалом в две секунды. Коростелев подчеркнул, что первая морская цель находилась на расстоянии 85 километров от места пуска, а вторая — 110 километров. Расстояние между ними составляло более 20 километров.
Пуск украинской ракеты Нептун
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Эксперт уточнил, что примерно за 10-15 километров до поражения целей ракеты снизились до пяти метров над уровнем моря и рассчитали оптимальную точку поражения.

"Я всех вас поздравляю! Испытания прошли успешно, все надводные цели были поражены на заданной дальности", — заключил Коростелев.

В июле прошлого года экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что эти ракеты якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост. В ответ депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что при подобном сценарии Украина перестанет существовать как государство.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
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В Крыму прокомментировали испытания крылатой ракеты на Украине
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Крымский мостРоссияР-360Черное мореУкроборонпромГосдума РФВладимир ЖириновскийОдесская областьАлександр ТурчиновУкраинаБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Че то мало. Наверняка уничтожила 17.5 целей. Скромничают ))
31 мая, 01:48
ВКВладимир К.
11270005
Скорее всего они до Луны долетели и там уничтожено около 10 российских баз
31 мая, 02:00
Denis Yurchenko
6251002
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