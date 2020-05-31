"Победа" возобновляет полеты после двухмесячного перерыва из-за COVID-19

"Победа" приостановила выполнение всех рейсов 1 апреля. Как сообщала пресс-служба авиакомпании, приостановка операционной деятельности должна была позволить перевозчику сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов.

"Победа" с 14 мая начала продажу билетов на летние рейсы по 73 внутрироссийским маршрутам. Лоукостер сообщал, что цены на них будут в среднем почти втрое ниже прошлогодних, более 60% всех билетов на июнь будет предложено по 499-2999 рублей. "Победа" планирует поэтапно возобновлять программу полетов по России.