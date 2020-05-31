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"Победа" возобновляет полеты после двухмесячного перерыва из-за COVID-19
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РИА Новости

"Победа" возобновляет полеты после двухмесячного перерыва из-за COVID-19

01:00 31.05.2020 (обновлено: 04:42 31.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Самолет авиакомпании "Победа". Архивное фото
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") в воскресенье возобновляет полеты после двухмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса, связанных с ней ограничений и снижения авиаперевозок.
"Победа" приостановила выполнение всех рейсов 1 апреля. Как сообщала пресс-служба авиакомпании, приостановка операционной деятельности должна была позволить перевозчику сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов.
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Ранее перевозчик сообщал, что рейсы начнутся 1 июня, однако лоукостер выполнит три перелета уже в воскресенье. В соответствии с данными онлайн-табло столичного аэропорта "Внуково", 31 мая планируются рейсы "Победы" из Москвы в Махачкалу, Санкт-Петербург и Волгоград.
На понедельник запланировано уже 13 рейсов из "Внуково": в Астрахань, Владикавказ, Нижнекамск, Махачкалу, Краснодар, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Минеральные Воды, Сочи, Санкт-Петербург, Чебоксары, Челябинск.
"Победа" с 14 мая начала продажу билетов на летние рейсы по 73 внутрироссийским маршрутам. Лоукостер сообщал, что цены на них будут в среднем почти втрое ниже прошлогодних, более 60% всех билетов на июнь будет предложено по 499-2999 рублей. "Победа" планирует поэтапно возобновлять программу полетов по России.
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Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение сделано для вывозных, а также грузовых, почтовых, санитарных и еще некоторых рейсов. Внутренние перевозки также сократились из-за введенных ограничений и снижения спроса.
Росавиация ранее сообщала, что пассажиропоток российских авиакомпаний на фоне пандемии коронавируса в апреле упал на 92,1%, до 739,5 тысячи человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.
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Победа (авиакомпания)АэрофлотФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МоскваЧелябинскВладикавказМахачкалаЭкономика
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