СМИ назвало возможную дату поступления "Авифавира" в российские больницы

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. " Авифавир " может поступить в российские больницы уже 11 июня, пишет газета " Известия " со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций ( РФПИ ).

Реализация лекарственного средства будет происходить по контрактам с медучреждениями, поэтому оно не выйдет в свободную продажу, отмечает издание. Подчеркивается, что назначать медикамент будут только в больницах под надзором врачей.

Над "Авифавиром" — первым в России препаратом против COVID-19 — совместно работают РФПИ и "ХимРар". Оригинальное действующее вещество "Фавипиравир", по информации китайских ученых, эффективно против коронавируса. Препарат достаточно хорошо изучен, поскольку находился в обращении в Японии с 2014 года против тяжелых форм гриппа.

Ранее стало известно , что "Авифавир" получил одобрение Минздрава . В реестре лекарственных средств отмечается, что международное непатентованное или группировочное или химическое наименование медикамента — "Фавипиравир".

В РФПИ подтвердили получение регистрационного удостоверения и рассказали, что финальный этап клинического исследования препарата с участием 330 пациентов продолжается.

В фонде также добавили, что препарат показал высокую эффективность, в частности в результатах испытаний, проведенных рядом ведущих медицинских и научных центров, включая Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, МГУ им. М.В. Ломоносова и других.

В России за время пандемии коронавируса зарегистрировали почти 400 тысяч случаев заражения, порядка 4500 пациентов с заболеванием скончались, около 170 тысяч излечились.