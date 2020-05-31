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Распространение нового коронавируса
2020-05-31T00:57
https://ria.ru/20200531/1572234641.html
СМИ назвало возможную дату поступления "Авифавира" в российские больницы
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571848092_0:0:3038:1709_1036x0_80_0_0_85e77d59dd0a763733becd5f36893b13.jpg
РИА Новости

СМИ назвало возможную дату поступления "Авифавира" в российские больницы

00:56 31.05.2020 (обновлено: 00:57 31.05.2020)
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© Фото : РФПИПрепарат "Авифавир" прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК "ХимРар"
Препарат Авифавир прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК ХимРар
© Фото : РФПИ
Препарат "Авифавир" прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК "ХимРар". Архивное фото
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. "Авифавир" может поступить в российские больницы уже 11 июня, пишет газета "Известия" со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Реализация лекарственного средства будет происходить по контрактам с медучреждениями, поэтому оно не выйдет в свободную продажу, отмечает издание. Подчеркивается, что назначать медикамент будут только в больницах под надзором врачей.
Над "Авифавиром" — первым в России препаратом против COVID-19 — совместно работают РФПИ и "ХимРар". Оригинальное действующее вещество "Фавипиравир", по информации китайских ученых, эффективно против коронавируса. Препарат достаточно хорошо изучен, поскольку находился в обращении в Японии с 2014 года против тяжелых форм гриппа.
Ранее стало известно, что "Авифавир" получил одобрение Минздрава. В реестре лекарственных средств отмечается, что международное непатентованное или группировочное или химическое наименование медикамента — "Фавипиравир".
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В РФПИ подтвердили получение регистрационного удостоверения и рассказали, что финальный этап клинического исследования препарата с участием 330 пациентов продолжается.
В фонде также добавили, что препарат показал высокую эффективность, в частности в результатах испытаний, проведенных рядом ведущих медицинских и научных центров, включая Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, МГУ им. М.В. Ломоносова и других.
В России за время пандемии коронавируса зарегистрировали почти 400 тысяч случаев заражения, порядка 4500 пациентов с заболеванием скончались, около 170 тысяч излечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАвифавирРоссияРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровьеМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)КитайЯпонияМедицинаОбщество
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