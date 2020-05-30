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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T23:59
https://ria.ru/20200530/1572231777.html
Минздрав одобрил первый в России препарат от коронавируса
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РИА Новости

Минздрав одобрил первый в России препарат от коронавируса

21:27 30.05.2020 (обновлено: 23:59 30.05.2020)
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© Фото : РФПИПрепарат "Авифавир" прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК "ХимРар"
Препарат Авифавир прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК ХимРар
© Фото : РФПИ
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Первый в России препарат против COVID-19 получил одобрение Минздрава, следует из информации в государственном реестре лекарственных средств.
"Торговое наименование препарата — "Авифавир". Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование — "Фавипиравир", — говорится в перечне.
В марте Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) принял решение создать совместное предприятие с "ХимРар" для производства лекарственного препарата "Фавипиравир". Как выяснили ранее китайские ученые, это лекарство эффективно против коронавируса.
В РФПИ подтвердили получение регистрационного удостоверения от Минздрава. В фонде рассказали, что финальный этап клинического исследования препарата с участием 330 пациентов продолжается.
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"Авифавир" — первый российский препарат прямого противовирусного действия, показавший свою эффективность в клинических испытаниях и нарушающий механизмы размножения коронавируса. Препарат достаточно хорошо изучен, так как находился в обращении в Японии с 2014 года против тяжелых форм гриппа.
Препарат продемонстрировал высокую эффективность по результатам испытаний, проведенных рядом ведущих медицинских и научных центров, включая Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, МГУ им. М.В. Ломоносова и других, добавили в фонде.
"Афивавир" является не только первым антивирусным препаратом, зарегистрированным против коронавируса в России, но и, возможно, самым многообещающим лекарством против COVID-19 в мире", — сказал глава фонда Кирилл Дмитриев.
Он отметил, что лекарство разработали и протестировали в ходе клинических испытаний в рекордные сроки, что позволило ему стать первым зарегистрированным средством на основе "Фавипиравира" в мире
За время пандемии в стране зарегистрировали около 400 тысяч случаев заражения коронавирусом, порядка 4500 пациентов скончались, около 170 тысяч излечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРоссийский фонд прямых инвестицийКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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