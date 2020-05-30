Минздрав одобрил первый в России препарат от коронавируса

Препарат "Авифавир" прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК "ХимРар"

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Первый в России препарат против COVID-19 получил одобрение Первый в России препарат против COVID-19 получил одобрение Минздрава , следует из информации в государственном реестре лекарственных средств.

"Торговое наименование препарата — "Авифавир". Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование — "Фавипиравир", — говорится в перечне.

В марте Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) принял решение создать совместное предприятие с "ХимРар" для производства лекарственного препарата "Фавипиравир". Как выяснили ранее китайские ученые, это лекарство эффективно против коронавируса.

В РФПИ подтвердили получение регистрационного удостоверения от Минздрава. В фонде рассказали, что финальный этап клинического исследования препарата с участием 330 пациентов продолжается.

"Авифавир" — первый российский препарат прямого противовирусного действия, показавший свою эффективность в клинических испытаниях и нарушающий механизмы размножения коронавируса. Препарат достаточно хорошо изучен, так как находился в обращении в Японии с 2014 года против тяжелых форм гриппа.

Препарат продемонстрировал высокую эффективность по результатам испытаний, проведенных рядом ведущих медицинских и научных центров, включая Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, МГУ им. М.В. Ломоносова и других, добавили в фонде.

"Афивавир" является не только первым антивирусным препаратом, зарегистрированным против коронавируса в России, но и, возможно, самым многообещающим лекарством против COVID-19 в мире", — сказал глава фонда Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что лекарство разработали и протестировали в ходе клинических испытаний в рекордные сроки, что позволило ему стать первым зарегистрированным средством на основе "Фавипиравира" в мире

За время пандемии в стране зарегистрировали около 400 тысяч случаев заражения коронавирусом, порядка 4500 пациентов скончались, около 170 тысяч излечились.