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Распространение нового коронавируса
2020-05-31T00:23
https://ria.ru/20200531/1572234355.html
В Петербург прибыл вывозной рейс из Лондона
https://cdn22.img.ria.ru/images/153159/89/1531598988_0:167:3050:1883_1036x0_80_0_0_04f5bc95d78b5f241a8b2e4c3fb3143c.jpg
РИА Новости

В Петербург прибыл вывозной рейс из Лондона

00:23 31.05.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" с 70 россиянами прилетел в Санкт-Петербург, следует из информации онлайн-табло Пулково.
"Рейс SU 2583 по маршруту "Лондон – Санкт-Петербург" прибыл в 23.57", - следует из данных онлайн-табло.
По данным пресс-службы администрации Петербурга, из Лондона в Петербург прибыли 70 россиян.
В аэропорту пассажиров рейса осмотрят врачи, возьмут анализы и выдадут предписание главного санитарного врача Петербурга о необходимости 14-дневной изоляции по месту жительства или в обсерваторе.
Вид из окна российского самолета во время полета
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После этого пассажиры проходят паспортный контроль и по закрытым для других коридорам попадают в зону выдачи багажа, который проходит обязательную дезинфекцию. Затем их в сопровождении экипажей ГИБДД на автобусах развозят по домам или к месту самоизоляции.
За два месяца международный аэропорт Пулково принял около 35 вывозных рейсов более чем из 10 стран. В Петербург вернулись порядка 2500 человек.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудник Роспотребнадзора в международном аэропорту Пулково во время встречи вывозного рейса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАэрофлотПулково (аэропорт)ВеликобританияЛондонСанкт-ПетербургВ мире
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