Пожиратели динозавров: где на древней Земле обитали самые ужасные твари

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Сто миллионов лет назад там, где сейчас пустыня Сто миллионов лет назад там, где сейчас пустыня Сахара , было самое опасное место на Земле, считают палеонтологи. Человек не выжил бы здесь и нескольких минут. Среди водолюбивой фауны преобладали гигантские хищники. Сравниться с ними по размерам могли только плотоядные ящеры с запада Северной Америки и пустыни Гоби в Монголии

Таджин для динозавров

Не так много времени прошло после распада суперконтинента Пангея. Африка оказалась материковой окраиной, с севера омываемой океаном Тетис — будущим Средиземным морем . Там, где теперь Сахара, Марокко Алжир , раскинулась широкая дельта древней реки, похожей на современные Амазонку и Нигер

К середине мелового периода здесь сложилось самое необычное из известных до сих пор на планете сообщество животных. По крайней мере, в этом уверены палеонтологи.

Материальные свидетельства тех далеких времен ученые впервые обнаружили в 1940-х годах в слоях Кем-Кем на севере Сахары. В последние четверть века там нашли множество костей позвоночных, главным образом хищников. Этот уникально само по себе. Но что самое странное — так это сосуществование четырех огромных ящеров: спинозавров, кархародонтозавров, дельтадромеуса и представителя семейства абелизаврид. Три первых — крупнейшие сухопутные плотоядные динозавры длиной свыше 13 метров. Конкуренцию им составляли огромные летающие птерозавры, древние родственники крокодилов — саркозухи с двухметровыми черепами, рыбы-целаканты, акулы, черепахи.

Канады, объясняют это тем, что большинство обитателей дельты реки — это водные виды, питавшиеся рыбой. Они-то и формировали высококалорийную белковую биомассу, способную прокормить сразу много крупных хищников. В других местах планеты в отложениях этого периода — или даже более ранних — встречаются один или два гигантских плотоядных и много разных растительноядных динозавров, служивших им добычей. В Кем-Кем же все наоборот. Ученые из США Европы и Марокко в недавней монографииэто тем, что большинство обитателей дельты реки — это водные виды, питавшиеся рыбой. Они-то и формировали высококалорийную белковую биомассу, способную прокормить сразу много крупных хищников.

© Davide Bonadonna Знаменитый полуводный хищник Кем-Кем с гребнем на спине — спинозавр. Достигал в длину 16 метров © Davide Bonadonna Знаменитый полуводный хищник Кем-Кем с гребнем на спине — спинозавр. Достигал в длину 16 метров

Последние гиганты Земли

Примерно в это же время на другом краю Земли, в пустыне Гоби, бывшей частью континента Лавразия, на вершине пищевой пирамиды царили огромные тарбозавры и алиорамусы — близкие родичи тираннозавров. Их кости обнаружили и впервые описали как новых представителей хищных динозавров советские ученые, работавшие на юге Монголии с 1946 года.

Пустыня Гоби — мекка палеонтологов всего мира. В конце мелового периода, как раз перед великим вымиранием, не в последнюю очередь вызванным столкновением Земли с метеоритом, разнообразие флоры и фауны достигло здесь своего пика.

описывает Дэвид Эгер из Королевского Тиррелловского палеонтолгического музея (Канада), отложения в царившем здесь засушливом прохладном климате накапливались в озерах за счет речных и сезонных водных потоков. Влажные условия постепенно сменялись пустынными, обширные поля дюн окружали заболоченные земли. Кишащими в них червями и другими беспозвоночными гадами питались завроподы и птицетазовые динозавры, служившие, в свою очередь, добычей не столь многочисленным хищникам. Ископаемые останки хищных динозавров сосредоточены в нэмэгэтском горизонте. КакДэвид Эгер из Королевского Тиррелловского палеонтолгического музея (Канада), отложения в царившем здесь засушливом прохладном климате накапливались в озерах за счет речных и сезонных водных потоков. Влажные условия постепенно сменялись пустынными, обширные поля дюн окружали заболоченные земли. Кишащими в них червями и другими беспозвоночными гадами питались завроподы и птицетазовые динозавры, служившие, в свою очередь, добычей не столь многочисленным хищникам.

Долгое время ученые думали, что тарбозавры, как и все тираннозавры, не могли самостоятельно охотиться. Слишком они тяжелые и неуклюжие, вряд ли развивали большую скорость. Передние лапы редуцированы до минимума, удержать жертву только челюстями, даже очень развитыми, нельзя. По сути, это просто огромная пасть на двух ногах (что, впрочем, не делает ее менее опасной). В то же время на скелетах растительноядных динозавров находят следы явно заживших ран от зубов хищников, значит, они гонялись за добычей. Выходит, эти бестии все-таки были охотниками, но не брезговали и падалью.

© Depositphotos / Digitalstudio Тарбозавр — ближайший родственник тираннозавра. Один из последних динозавров на Земле © Depositphotos / Digitalstudio Тарбозавр — ближайший родственник тираннозавра. Один из последних динозавров на Земле

Очень дикий Запад

насчитывают существовавшие одновременно шесть крупнейших видов. Ими знаменита геологическая формация Моррисон. Настоящий ад мог наступить на западе Северной Америки сто пятьдесят миллионов лет назад, если бы сразу три вида гигантских хищных динозавров, чьи следы находят ученые, водились там в изобилии: цератозавры, торвозавры и аллозавры. Но многочисленны только скелеты последнего. Зато необычайно велико разнообразие растительноядных динозавров —существовавшие одновременно шесть крупнейших видов. Ими знаменита геологическая формация Моррисон.

находился южнее, чем сейчас, климат там был более сухой и жаркий, с температурами выше 40 градусов Цельсия и очень продолжительными засухами. Ландшафт напоминал саванну. Континент в конце юрского периодаюжнее, чем сейчас, климат там был более сухой и жаркий, с температурами выше 40 градусов Цельсия и очень продолжительными засухами. Ландшафт напоминал саванну.

Одна из загадок — как в таких условиях процветали растительноядные динозавры. А ведь именно в это время они достигли предельных размеров: более 27 метров в длину. По одной из гипотез, благодаря большой массе и эффективному пищеварению огромные диплодоки и апатозавры способны были долгое время находиться на голодном пайке либо откочевывать на большие расстояния к болотам и озерам в низинах. Только в сезоны тропических ливней озера и русла рек наполнялись, и жизнь возвращалась в эти места.