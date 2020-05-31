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Культура
2020-05-31T06:17
https://ria.ru/20200531/1572200055.html
Названы знаки зодиака, которым легче всех общаться и знакомиться в Сети
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РИА Новости

Названы знаки зодиака, которым легче всех общаться и знакомиться в Сети

06:17 31.05.2020
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© Depositphotos / fizkesВиртуальный чат онлайн
Виртуальный чат онлайн
© Depositphotos / fizkes
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Писательница и эксперт по астрологии Элис Келли назвала знаки зодиака, которым легче всех знакомиться в Сети, сообщает Your Tango.
По ее словам, многие из тех, кто в реальной жизни боится проявить себя и вырваться из зоны комфорта, сейчас во время массовой самоизоляции наконец-то получили возможность раскрыться с помощью общения в соцсетях и не исключено, что найти свою любовь.
Так, Тельцы расцветают, когда находятся в домашней обстановке. Это означает, что знакомства в Интернете — идеальный вариант для них. В это время они чувствуют себя спокойно и расслаблено, а еще внимательно слушают собеседника. Тельцы не заставят вас ждать часами ответа на сообщения и не будут отвлекаться на какие-то посторонние вещи во время видеозвонков. Представители этого знака прямолинейные и честные, поэтому быстро узнают людей, что важно при онлайн-знакомствах.
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Астролог говорит, что рожденные под знаком Льва настолько любят флирт и общение, что их не остановит даже расстояние. Они прекрасно разбираются в соцсетях и знают приемы, благодаря которым почти всегда получают ответ от другого пользователя. Представители этого знака и до пандемии сидели в приложениях для знакомств, а теперь, скорее всего, используют их больше, чем прежде. Несмотря на это, Львы, которым необходимо быть в центре внимания, никогда полностью не откажутся от реального общения.
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Астролог утверждает, Рыбы любят романтику. Даже без физической близости они хотят проявлять свои чувства через экран. Представители этого знака чуткие и внимательные, благодаря чему обязательно свяжутся с вами, если почувствуют, что вам нужна помощь. Рыбы еще и очень творческие, поэтому всегда найдут способ, чтобы даже на расстоянии общение было интересным. Онлайн-свидания при свечах — всего лишь один из таких примеров.
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КультураСамоизоляцияКоронавирус COVID-19знакомстваСтиль жизниНовости культуры
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