Названы знаки зодиака, которым легче всех общаться и знакомиться в Сети

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Писательница и эксперт по астрологии Элис Келли назвала знаки зодиака, которым легче всех знакомиться в Сети, Писательница и эксперт по астрологии Элис Келли назвала знаки зодиака, которым легче всех знакомиться в Сети, сообщает Your Tango.

По ее словам, многие из тех, кто в реальной жизни боится проявить себя и вырваться из зоны комфорта, сейчас во время массовой самоизоляции наконец-то получили возможность раскрыться с помощью общения в соцсетях и не исключено, что найти свою любовь.

Так, Тельцы расцветают, когда находятся в домашней обстановке. Это означает, что знакомства в Интернете — идеальный вариант для них. В это время они чувствуют себя спокойно и расслаблено, а еще внимательно слушают собеседника. Тельцы не заставят вас ждать часами ответа на сообщения и не будут отвлекаться на какие-то посторонние вещи во время видеозвонков. Представители этого знака прямолинейные и честные, поэтому быстро узнают людей, что важно при онлайн-знакомствах.

Близнецы умеет поддерживать разговор и знают, как сохранить к нему интерес, независимо от того, на какую тему общаются. Представители этого знака зодиака быстро подстраиваются под настроение партнера, так как прекрасно его чувствуют. Поэтому они одни из тех, кто без проблем находит общий язык даже с незнакомцами. Элис Келии считает, что если вы когда-нибудь познакомитесь в Сети с Близнецами, будьте готовы к тому, что отправитесь с ними в виртуальное приключение.

Астролог говорит, что рожденные под знаком Льва настолько любят флирт и общение, что их не остановит даже расстояние. Они прекрасно разбираются в соцсетях и знают приемы, благодаря которым почти всегда получают ответ от другого пользователя. Представители этого знака и до пандемии сидели в приложениях для знакомств, а теперь, скорее всего, используют их больше, чем прежде. Несмотря на это, Львы, которым необходимо быть в центре внимания, никогда полностью не откажутся от реального общения.

Целеустремленные Козероги прекрасно понимают, что над отношениями надо работать, а над романом на расстоянии тем более. Но они примут этот вызов. Представители этого знака умеют слушать, а после обязательно делятся советом. Благодаря этому качеству они преуспевают в онлайн-знакомствах. Козероги не бояться брать ситуацию в свои руки, поэтому готовьтесь к тому, что будете стабильно "ходить" на свидания в Zoom или другие мессенджеры, поскольку этот знак зодиака придает общению в Сети большое значение.