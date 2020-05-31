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https://ria.ru/20200531/1572191019.html
Лучшие фото РИА Новости, май 2020 года
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572134282_0:114:3072:1842_1036x0_80_0_0_4238033ec0ce597e3d36930a8d8681d1.jpg
РИА Новости

Лучшие фото РИА Новости, май 2020 года

09:00 31.05.2020 (обновлено: 15:32 31.05.2020)
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
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Протоиерей Иоанн Кудрявцев посещает верующую, больную коронавирусом.

Протоиерей Иоанн Кудрявцев посещает верующую, зараженную коронавирусом
1 из 35

Протоиерей Иоанн Кудрявцев посещает верующую, больную коронавирусом.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Девушка гуляет по маковому полю в Крыму.

Девушка гуляет на маковом поле в Крыму
2 из 35

Девушка гуляет по маковому полю в Крыму.

© РИА Новости / Макс Ветров
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Владимир Путин возлагает цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Президент РФ Владимир Путин возлагает цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду
3 из 35

Владимир Путин возлагает цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Салют над Новодевичьим монастырем в Москве в честь 75-летия Победы.

Салют над Новодевичьим монастырем в Москве в честь 75-летия Победы
4 из 35

Салют над Новодевичьим монастырем в Москве в честь 75-летия Победы.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Лисенок на острове Русский во Владивостоке.

Лисенок на острове Русский во Владивостоке
5 из 35

Лисенок на острове Русский во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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Жители Перми у арт-объекта "Счастье не за горами", затопленного в результате подъема уровня воды в Каме.

Жители Перми у арт-объекта Счастье не за горами, затопленного в результате подъема уровня воды на реке Кама
6 из 35

Жители Перми у арт-объекта "Счастье не за горами", затопленного в результате подъема уровня воды в Каме.

© РИА Новости / Игорь Катаев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Отдыхающие на пляже возле парка Бугринская роща в Новосибирске.

Отдыхающие на пляже реки Обь возле парка Бугринская роща в Новосибирске
7 из 35

Отдыхающие на пляже возле парка Бугринская роща в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Сотрудники МЧС дезинфицируют помещения Киевского вокзала в Москве для профилактики коронавирусной инфекции.

Сотрудники МЧС РФ проводят дезинфекцию помещений Киевского вокзала в Москве в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции
8 из 35

Сотрудники МЧС дезинфицируют помещения Киевского вокзала в Москве для профилактики коронавирусной инфекции.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДевушка гуляет с собакой на набережной Тараса Шевченко в Москве.
Девушка гуляет с собакой на набережной Тараса Шевченко в Москве
9 из 35
Девушка гуляет с собакой на набережной Тараса Шевченко в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Гармонист и солистка поздравляют ветерана Великой Отечественной войны Татьяну Прокопьевну Белесову с Днем Победы во время ежегодной акции общественного фонда "Социальная опора" в Новосибирске.

Гармонист и солистка поздравляют ветерана Великой Отечественной войны Татьяну Прокопьевну Белесову с наступающим днем Победы в Новосибирске
10 из 35

Гармонист и солистка поздравляют ветерана Великой Отечественной войны Татьяну Прокопьевну Белесову с Днем Победы во время ежегодной акции общественного фонда "Социальная опора" в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗвездное небо над тайгой в природном парке "Ергаки" в горах Западного Саяна в Красноярском крае.
Звездное небо над тайгой в природном парке Ергаки в горах Западного Саяна в Красноярском крае
11 из 35
Звездное небо над тайгой в природном парке "Ергаки" в горах Западного Саяна в Красноярском крае.
© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Сотрудники СОБР входят в отделение Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать здание.

Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
12 из 35

Сотрудники СОБР входят в отделение Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать здание.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

Прохожие на площади Трокадеро в Париже.

Прохожие на площади Трокадеро в Париже
13 из 35

Прохожие на площади Трокадеро в Париже.

© РИА Новости / Доминик Бутен
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыпускники на Михайловской набережной в Новосибирске.
Выпускники на Михайловской набережной в Новосибирске
14 из 35
Выпускники на Михайловской набережной в Новосибирске.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Павлин исполняет брачный танец перед самкой в парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске.

Павлин исполняет брачный танец перед самкой в вольере парка флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
15 из 35

Павлин исполняет брачный танец перед самкой в парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Медработник и пациент в реанимации госпиталя COVID-19 Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве.

Госпиталь COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
16 из 35

Медработник и пациент в реанимации госпиталя COVID-19 Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Автомобили движутся по Третьему транспортному кольцу в Москве.

Автомобили движутся на Третьем транспортном кольце в Москве
17 из 35

Автомобили движутся по Третьему транспортному кольцу в Москве.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Мажар Абид / Перейти в фотобанк

Разбор завалов и тушение пожара на месте крушения пассажирского самолета Airbus A320 в Карачи.

Разбор завалов и тушение пожара на месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи
18 из 35

Разбор завалов и тушение пожара на месте крушения пассажирского самолета Airbus A320 в Карачи.

© РИА Новости / Мажар Абид
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанк

Антиправительственная акция в Мадриде.

Антиправительственная акция в Мадриде
19 из 35

Антиправительственная акция в Мадриде.

© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Рабочий на строительной площадке жилого комплекса "Южная Битца" после ослабления карантинных ограничений в Москве.

Рабочий на строительной площадке жилого комплекса Южная Битца после ослабления карантинного режима в Москве
20 из 35

Рабочий на строительной площадке жилого комплекса "Южная Битца" после ослабления карантинных ограничений в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанк

Сотрудник конной полиции и отдыхающий мужчина в парке дель Ретиро в Мадриде.

Сотрудник конной полиции и отдыхающий мужчина в парке дель Ретиро в Мадриде
21 из 35

Сотрудник конной полиции и отдыхающий мужчина в парке дель Ретиро в Мадриде.

© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИстребитель Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи" на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке.
Истребитель Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
22 из 35
Истребитель Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи" на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Полицейские проверяют документы у горожан, гуляющих на Москворецкой набережной в Москве.

Сотрудники полиции проверяют документы у жителей, гуляющих на Москворецкой набережной в Москве
23 из 35

Полицейские проверяют документы у горожан, гуляющих на Москворецкой набережной в Москве.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкОзеро Сасык-Сиваш под Евпаторией.
Озеро Сасык-Сиваш под Евпаторией
24 из 35
Озеро Сасык-Сиваш под Евпаторией.
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Скрипач Матвей Блюмин принимает участие в записи концерта "Музыка мира" в Музее Победы в Москве.

Скрипач Матвей Блюмин принимает участие в записи концерта Музыка мира в музее Победы в Москве
25 из 35

Скрипач Матвей Блюмин принимает участие в записи концерта "Музыка мира" в Музее Победы в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Аргентинский дог во время тренировки собак по курсингу — полевым испытаниям с приманкой, имитирующим преследование и поимку зверя (зайца, лисы) в поле и позволяющим собакам демонстрировать рабочие качества.

Аргентинский дог во время тренировки собак по курсингу - полевым испытаниям с приманкой, имитирующим преследование и поимку зверя
26 из 35

Аргентинский дог во время тренировки собак по курсингу — полевым испытаниям с приманкой, имитирующим преследование и поимку зверя (зайца, лисы) в поле и позволяющим собакам демонстрировать рабочие качества.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Сутанта Адитья / Перейти в фотобанк

Мусульмане молятся в Великой мечети Медана, или Масджид Рай-аль-Машун, в Индонезии.

Празднование Ураза-байрама за рубежом
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Мусульмане молятся в Великой мечети Медана, или Масджид Рай-аль-Машун, в Индонезии.

© РИА Новости / Сутанта Адитья
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Предприниматели организовали возле здания администрации президента Украины "летнее кафе", требуя ослабить карантинные меры для малого и среднего бизнеса в Киеве.

Акция с требованием отмены карантина в Киеве
28 из 35

Предприниматели организовали возле здания администрации президента Украины "летнее кафе", требуя ослабить карантинные меры для малого и среднего бизнеса в Киеве.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

Выпускницы во время последнего звонка около школы в селе Миасское Челябинской области.

Выпускницы во время последнего звонка около сельской школы села Миасское Челябинской области
29 из 35

Выпускницы во время последнего звонка около школы в селе Миасское Челябинской области.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
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© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанк

Отдыхающие и продавец игрушек на пляже Алимос в пригороде Афин.

Отдыхающие и продавец игрушек на городском пляже Алимос в пригороде Афин
30 из 35

Отдыхающие и продавец игрушек на пляже Алимос в пригороде Афин.

© РИА Новости / Костис Нтантамис
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Пасека в Карелии.

Пасека в Республике Карелия
31 из 35

Пасека в Карелии.

© РИА Новости / Илья Тимин
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Строительство жилого дома в Краснодаре.

Строительство жилых домов в Краснодаре
32 из 35

Строительство жилого дома в Краснодаре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Пассажир у Ярославского вокзала в Москве.

Пассажир у Ярославского вокзала в Москве. С 12 мая в Москве вводится первый этап ослабления введенных из-за коронавируса ограничений
33 из 35

Пассажир у Ярославского вокзала в Москве.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Московское метро после ослабления ограничений, введенных из-за коронавируса.

Пассажиры спускаются на эскалаторе станции Комсомольская Московского метрополитена
34 из 35

Московское метро после ослабления ограничений, введенных из-за коронавируса.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Лошади пасутся на лугу в Белогорском районе Крыма.

Лошади пасутся на лугу в Белогорском районе Крыма
35 из 35

Лошади пасутся на лугу в Белогорском районе Крыма.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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