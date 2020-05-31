Лучшие фото РИА Новости, май 2020 года

Протоиерей Иоанн Кудрявцев посещает верующую, больную коронавирусом.
Протоиерей Иоанн Кудрявцев посещает верующую, больную коронавирусом.
Девушка гуляет по маковому полю в Крыму.
Владимир Путин возлагает цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Владимир Путин возлагает цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Салют над Новодевичьим монастырем в Москве в честь 75-летия Победы.
Салют над Новодевичьим монастырем в Москве в честь 75-летия Победы.
Лисенок на острове Русский во Владивостоке.
Жители Перми у арт-объекта "Счастье не за горами", затопленного в результате подъема уровня воды в Каме.
Жители Перми у арт-объекта "Счастье не за горами", затопленного в результате подъема уровня воды в Каме.
Отдыхающие на пляже возле парка Бугринская роща в Новосибирске.
Отдыхающие на пляже возле парка Бугринская роща в Новосибирске.
Сотрудники МЧС дезинфицируют помещения Киевского вокзала в Москве для профилактики коронавирусной инфекции.
Сотрудники МЧС дезинфицируют помещения Киевского вокзала в Москве для профилактики коронавирусной инфекции.
Гармонист и солистка поздравляют ветерана Великой Отечественной войны Татьяну Прокопьевну Белесову с Днем Победы во время ежегодной акции общественного фонда "Социальная опора" в Новосибирске.
Гармонист и солистка поздравляют ветерана Великой Отечественной войны Татьяну Прокопьевну Белесову с Днем Победы во время ежегодной акции общественного фонда "Социальная опора" в Новосибирске.
Сотрудники СОБР входят в отделение Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать здание.
Сотрудники СОБР входят в отделение Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать здание.
Прохожие на площади Трокадеро в Париже.
Павлин исполняет брачный танец перед самкой в парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске.
Павлин исполняет брачный танец перед самкой в парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске.
Медработник и пациент в реанимации госпиталя COVID-19 Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве.
Медработник и пациент в реанимации госпиталя COVID-19 Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве.
Автомобили движутся по Третьему транспортному кольцу в Москве.
Автомобили движутся по Третьему транспортному кольцу в Москве.
Разбор завалов и тушение пожара на месте крушения пассажирского самолета Airbus A320 в Карачи.
Разбор завалов и тушение пожара на месте крушения пассажирского самолета Airbus A320 в Карачи.
Антиправительственная акция в Мадриде.
Рабочий на строительной площадке жилого комплекса "Южная Битца" после ослабления карантинных ограничений в Москве.
Рабочий на строительной площадке жилого комплекса "Южная Битца" после ослабления карантинных ограничений в Москве.
Сотрудник конной полиции и отдыхающий мужчина в парке дель Ретиро в Мадриде.
Сотрудник конной полиции и отдыхающий мужчина в парке дель Ретиро в Мадриде.
Полицейские проверяют документы у горожан, гуляющих на Москворецкой набережной в Москве.
Полицейские проверяют документы у горожан, гуляющих на Москворецкой набережной в Москве.
Скрипач Матвей Блюмин принимает участие в записи концерта "Музыка мира" в Музее Победы в Москве.
Скрипач Матвей Блюмин принимает участие в записи концерта "Музыка мира" в Музее Победы в Москве.
Аргентинский дог во время тренировки собак по курсингу — полевым испытаниям с приманкой, имитирующим преследование и поимку зверя (зайца, лисы) в поле и позволяющим собакам демонстрировать рабочие качества.
Аргентинский дог во время тренировки собак по курсингу — полевым испытаниям с приманкой, имитирующим преследование и поимку зверя (зайца, лисы) в поле и позволяющим собакам демонстрировать рабочие качества.
Мусульмане молятся в Великой мечети Медана, или Масджид Рай-аль-Машун, в Индонезии.
Мусульмане молятся в Великой мечети Медана, или Масджид Рай-аль-Машун, в Индонезии.
Предприниматели организовали возле здания администрации президента Украины "летнее кафе", требуя ослабить карантинные меры для малого и среднего бизнеса в Киеве.
Предприниматели организовали возле здания администрации президента Украины "летнее кафе", требуя ослабить карантинные меры для малого и среднего бизнеса в Киеве.
Выпускницы во время последнего звонка около школы в селе Миасское Челябинской области.
Выпускницы во время последнего звонка около школы в селе Миасское Челябинской области.
Отдыхающие и продавец игрушек на пляже Алимос в пригороде Афин.
Отдыхающие и продавец игрушек на пляже Алимос в пригороде Афин.
Пасека в Карелии.
Строительство жилого дома в Краснодаре.
Пассажир у Ярославского вокзала в Москве.
Московское метро после ослабления ограничений, введенных из-за коронавируса.
Московское метро после ослабления ограничений, введенных из-за коронавируса.
Лошади пасутся на лугу в Белогорском районе Крыма.
Лошади пасутся на лугу в Белогорском районе Крыма.