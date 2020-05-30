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2020-05-30T23:26
https://ria.ru/20200530/1572233003.html
Власти Техаса направили офицеров в крупные города для помощи на протестах
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РИА Новости

Власти Техаса направили офицеров в крупные города для помощи на протестах

22:47 30.05.2020 (обновлено: 23:26 30.05.2020)
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© REUTERS / Carlos BarriaАкция протеста в Миннеаполисе
Акция протеста в Миннеаполисе
© REUTERS / Carlos Barria
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Губернатор штата Техас Грег Эбботт заявил, что департамент общественной безопасности направил более 1,5 тысячи офицеров для помощи полицейским участкам в Хьюстоне, Далласе, Сан-Антонио и Остине в обеспечении порядка на протестных акциях.
"Для обеспечения мирных протестов губернатор Грег Эбботт направил ресурсы штата в города Хьюстон, Даллас, Сан-Антонио и Остин, чтобы обеспечить безопасность людей... Департамент общественной безопасности направил более 1,5 тысячи офицеров для помощи местным полицейским департаментам", - говорится в сообщении, которое опубликовал Эбботт в Twitter.
По его словам, при необходимости, в города будут направлены дополнительные ресурсы.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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