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Культура
2020-05-31T02:34
https://ria.ru/20200530/1572232977.html
Пригожин объяснил слова Валерии о "дебильной аудитории"
https://cdn25.img.ria.ru/images/152393/53/1523935301_0:22:1440:831_1036x0_80_0_0_3b1f79fcf3db6b38255fcd8ed974901b.jpg
РИА Новости

Пригожин объяснил слова Валерии о "дебильной аудитории"

22:46 30.05.2020 (обновлено: 02:34 31.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards" в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в концертном зале Крокус Сити Холл
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Певица Валерия не может позволить себе выполнять глупые челленджи, своих подписчиков она не оскорбляла, заявил Пятому каналу ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин.
Ранее артистка Анитой Цой в развлекательном ютьюб-шоу Comment Out позвонила Валерии и предложила ей провести онлайн-стрим в инстаграме. Тогда певица ответила, что надо "что-то делать" с аудиторией, которая стала "совсем дебильной". Выполнение челленджей она сочла глупым занятием.
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"Она сказала, что не может позволить себе в определенное время вот эти все дебильные штучки, которые делают взрослые люди, это смотрится комично. Вот и все", — заявил он.
Ранее Валерия также пояснила в инстаграме, что эти слова не относились к ее "думающим и интеллигентным" подписчикам.
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