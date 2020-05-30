Пригожин объяснил слова Валерии о "дебильной аудитории"

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Певица Валерия не может позволить себе выполнять глупые челленджи, своих подписчиков она не оскорбляла, заявил Пятому каналу ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин.
Ранее артистка Анитой Цой в развлекательном ютьюб-шоу Comment Out позвонила Валерии и предложила ей провести онлайн-стрим в инстаграме. Тогда певица ответила, что надо "что-то делать" с аудиторией, которая стала "совсем дебильной". Выполнение челленджей она сочла глупым занятием.
Пригожин объяснил, что певица не готова "паясничать" в социальных сетях.
"Она сказала, что не может позволить себе в определенное время вот эти все дебильные штучки, которые делают взрослые люди, это смотрится комично. Вот и все", — заявил он.
Ранее Валерия также пояснила в инстаграме, что эти слова не относились к ее "думающим и интеллигентным" подписчикам.