Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-30T23:40
https://ria.ru/20200530/1572232515.html
Спикер Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год
https://cdn25.img.ria.ru/images/151052/58/1510525822_0:0:2880:1620_1036x0_80_0_0_97fda4acc3be638ea21bcf3d4e375e50.jpg
РИА Новости

Спикер Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год

22:19 30.05.2020 (обновлено: 23:40 30.05.2020)
18946
© Пресс-центр МосгорумыА.В. Шапошников
А.В. Шапошников
© Пресс-центр Мосгорумы
А.В. Шапошников. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил доход в 1,95 миллиардов рублей в 2019 году продажей ценных бумаг.
Как следует из данных, опубликованных на сайте Мосгордумы, спикер городского законодательного органа заработал в прошлом году почти два миллиарда рублей. В 2018-м его доход составил менее 25 миллионов рублей.
В собственности Шапошникова значатся квартира площадью почти 270 квадратных метров и машино-место площадью около 19 "квадратов". Во временном пользовании спикера Мосгордумы находятся коттедж площадью около 278 квадратных метров.
Кроме того, еще одна квартира площадью 54 "квадратов" числится за его дочерью.
Шапошников также владеет автомобилем Mercedes E-класса.
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня
13 февраля, 14:00
Алексей Шапошников: второй этап реновации возможен через несколько лет
85412343180
Обсудить 30
Алексей ШапошниковМосковская городская думаМоскваЭкономика
Популярные комментарии
Закон, запрещающий "народным избранникам" заниматься бизнесом на миллиардеров не распространяется?
30 мая, 22:38
ТМТоварищ Мaузер
17013102
Где берут такие бумаги, которые можно потом за столько продать, и что это за бумаги, платиновые? Действительно Ценные бумаги. и зачем такое богатство продавать?
30 мая, 22:27
Козьма ПРУТКОВ.
10450002
Рекомендуем
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников
Председатель Мосгордумы заработал в 2019 году почти два миллиарда рублей
Медсестра в прививочном кабинете
В Роспотребнадзоре разъяснили принцип штрафов за отказ от вакцинации
Препарат Авифавир прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК ХимРар
Минздрав одобрил первый в России препарат от коронавируса
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в концертном зале Крокус Сити Холл
Пригожин объяснил слова Валерии о "дебильной аудитории"
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
Трамп раскритиковал CNN из-за обвинений в адрес России
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
Семья Джорджа Флойда не удовлетворена результатами вскрытия
Запуск Falcon 9 с двумя астронавтами НАСА на борту корабля Crew Dragon
SpaceX отправила Crew Dragon с экипажем к МКС
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин ответил на сообщения про отправленный ему "Доширак"
Медицинский работник в лифте в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве
МИД России опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты
Пуск ракеты Falcon 9 SpaceX
Первая ступень Falcon 9 приземлилась на платформе в Атлантическом океане
Вечный огонь
В Подмосковье задержали вандалов, разогревавших ведро на Вечном огне
Препарат Авифавир прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК ХимРар
СМИ назвало возможную дату поступления "Авифавира" в российские больницы
Акция протеста в Миннеаполисе
Власти Техаса направили офицеров в крупные города для помощи на протестах
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе
СМИ: Флойд и обвиняемый в убийстве экс-полицейский работали в одном клубе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:55В Южной Корее прокомментировали планы Трампа пригласить ее на саммит G7
05:53В Китае за сутки выявили пять новых случаев COVID-19
05:34Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе
05:34В Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ против протестующих
05:26Трамп считает, что нацгвардию в Миннеаполисе задействовали слишком поздно
05:23В Южной Корее за сутки выявили 27 случаев COVID-19
05:17В Руанде зафиксировали первый случай смерти пациента с коронавирусом
05:16В Миннеаполисе протестующие снова игнорируют комендантский час
05:15СМИ: в Филадельфии более 10 полицейских пострадали в ходе беспорядков
04:41В Нью-Йорке полиция вытеснила протестующих с автодороги
04:39Трамп анонсировал появление у США "величайшего оружия" в истории
04:23В Госдуме предложили включить в ОМС программу лечения от курения
04:21В Мексике за сутки умерли более 360 человек с COVID-19
04:19Эксперт объяснил важность анонимности при тестировании на COVID-19
03:48Депутат Рады заявила о необходимости вернуть Украине российский рынок
03:47Эксперт объяснил значение запуска Crew Dragon для России
03:45В Манхэттене протестующие на время перекрыли автомагистраль
03:36СМИ: в Нью-Йорке полиция приостанавливает одиночное патрулирование
03:26Юбилейный фестиваль "Черешневый лес" объявляет об открытии 31 мая
03:23Доктор Мясников развеял миф о способе передачи коронавируса
Лента новостейМолния