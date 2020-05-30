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2020-05-31T02:00
https://ria.ru/20200530/1572232035.html
МИД России опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты
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РИА Новости

МИД России опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты

21:42 30.05.2020 (обновлено: 02:00 31.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Заявления о якобы изготовлении в России фальшивой валюты для Ливии не соответствует действительности, сообщили в МИД.
Ранее Госдепартамент похвалил Мальту за перехват партии ливийских динаров, стоимость которой составляла более миллиарда долларов. Американская сторона заявила, что валюта якобы является поддельной и печаталась российским "Гознаком".
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В МИД отметили, что контракт на изготовление этой партии был заключен в 2015 году между российской типографией и главой ливийского Центробанка, которого утвердила палата депутатов. Заказчик внес необходимую предоплату. Груз с банкнотами отправили в адрес ЦБ в Тобруке для завершения сделки.
В ведомстве подчеркнули, что эти средства были необходимы для стабилизации ливийской экономики.
В российском министерстве напомнили, что в Ливии сложилась ситуация фактического двоевластия, поэтому в стране существуют два ЦБ. Один находится в Триполи и подконтролен признанному международно Правительству национального согласия (ПНС), которым руководит Файез Саррадж. Второй ЦБ, глава которого назначен всенародно избранным ливийским парламентом, и потому обладает необходимой международной легитимностью, располагается в Бенгази.
"Таким образом, фальшивыми являются не ливийские динары, а американские заявления", — подчеркнули дипломаты.
В МИД напомнили, что Россия выступает за политическое урегулирование обстановки в стране посредством широкого межливийского диалога.
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Заявление "Гознака"

В "Гознаке" назвали задержание в прошлом году партии с ливийскими банкнотами нарушением международного права.
При этом в типографии напомнили, что право ЦБ в Тобруке заключать подобного рода контракты закреплено решением ПНС в Триполи.
"Несмотря на все разногласия сторон, это решение не отменено и действует по настоящее время. Соответствующий контракт с нашей компанией был подписан лицом, наделенным для этого всеми необходимыми полномочиями", — отметили в "Гознаке".
На протяжении нескольких месяцев и ливийская сторона, и типография пытались получить от Мальты объяснение задержания партии, однако Валлетта отреагировала только в этом году. При этом содержание заявления "существенно искажает фактически обстоятельства взаимоотношений АО "Гознак" и Центрального банка Ливии", отметили в компании.
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В "Гознаке" добавили, что банкноты, переправлявшиеся в Ливию, представляют собой модификацию предыдущих и визуально отличаются от них.
В типографии подчеркнули, что образцы утверждены представителями ЦБ, поэтому применение термина "фальшивый" в данной ситуации неправомерно. Также в компании напомнили, что комиссия Совета Безопасности ООН не нашла нарушений в этой поставке.

Ситуация в Ливии

После революции в Ливии, в ходе которой свергли и убили Муаммара Каддафи, страна фактически перестала быть единым государством.
На данный момент в Ливии установилось двоевластие. На востоке страны заседает избранный народом парламент. Западную же часть страны, включая Триполи, контролирует сформированное при поддержке ООН и ЕС Правительство национального согласия, которым руководит Файез Саррадж.
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Парламент действует независимо от ПНС и сотрудничает с Ливийской национальной армией под руководством маршала Халифы Хафтара, который с апреля прошлого года пытается захватить Триполи.
Россия неоднократно отвергала обвинения в участии в ливийском конфликте. Москва также называла голословными обвинения в том, что в стране якобы действуют российские наемники. При этом Москва выступает за поиск дипломатического решения конфликта и поддерживает контакт с обеими сторонами.
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РоссияХалифа ХафтарМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МальтаГознакМуаммар КаддафиЛивияСШАВ мире
Популярные комментарии
А кто то надеялся что МИД признает этот факт? Да,мол,печатаем! И что?
30 мая, 22:38
ИБИван Бездомный
921009
Что такое МАЛЬТА? Это государство Карибского бассейна? Почему Россия не прикроет её тапочком?
30 мая, 22:33
Marina Buchneva
921105
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