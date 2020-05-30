МИД России опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты

Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Заявления о якобы изготовлении в Заявления о якобы изготовлении в России фальшивой валюты для Ливии не соответствует действительности, сообщили в МИД.

Ранее Госдепартамент похвалил Мальту за перехват партии ливийских динаров, стоимость которой составляла более миллиарда долларов. Американская сторона заявила, что валюта якобы является поддельной и печаталась российским "Гознаком".

В МИД отметили, что контракт на изготовление этой партии был заключен в 2015 году между российской типографией и главой ливийского Центробанка, которого утвердила палата депутатов. Заказчик внес необходимую предоплату. Груз с банкнотами отправили в адрес ЦБ в Тобруке для завершения сделки.

В ведомстве подчеркнули, что эти средства были необходимы для стабилизации ливийской экономики.

В российском министерстве напомнили, что в Ливии сложилась ситуация фактического двоевластия, поэтому в стране существуют два ЦБ. Один находится в Триполи и подконтролен признанному международно Правительству национального согласия (ПНС), которым руководит Файез Саррадж. Второй ЦБ, глава которого назначен всенародно избранным ливийским парламентом, и потому обладает необходимой международной легитимностью, располагается в Бенгази.

"Таким образом, фальшивыми являются не ливийские динары, а американские заявления", — подчеркнули дипломаты.

В МИД напомнили, что Россия выступает за политическое урегулирование обстановки в стране посредством широкого межливийского диалога.

Заявление "Гознака"

В "Гознаке" назвали задержание в прошлом году партии с ливийскими банкнотами нарушением международного права.

При этом в типографии напомнили, что право ЦБ в Тобруке заключать подобного рода контракты закреплено решением ПНС в Триполи.

"Несмотря на все разногласия сторон, это решение не отменено и действует по настоящее время. Соответствующий контракт с нашей компанией был подписан лицом, наделенным для этого всеми необходимыми полномочиями", — отметили в "Гознаке".

На протяжении нескольких месяцев и ливийская сторона, и типография пытались получить от Мальты объяснение задержания партии, однако Валлетта отреагировала только в этом году. При этом содержание заявления "существенно искажает фактически обстоятельства взаимоотношений АО "Гознак" и Центрального банка Ливии", отметили в компании.

В "Гознаке" добавили, что банкноты, переправлявшиеся в Ливию, представляют собой модификацию предыдущих и визуально отличаются от них.

В типографии подчеркнули, что образцы утверждены представителями ЦБ, поэтому применение термина "фальшивый" в данной ситуации неправомерно. Также в компании напомнили, что комиссия Совета Безопасности ООН не нашла нарушений в этой поставке.

Ситуация в Ливии

После революции в Ливии, в ходе которой свергли и убили Муаммара Каддафи, страна фактически перестала быть единым государством.

На данный момент в Ливии установилось двоевластие. На востоке страны заседает избранный народом парламент. Западную же часть страны, включая Триполи, контролирует сформированное при поддержке ООН и ЕС Правительство национального согласия, которым руководит Файез Саррадж.

Парламент действует независимо от ПНС и сотрудничает с Ливийской национальной армией под руководством маршала Халифы Хафтара, который с апреля прошлого года пытается захватить Триполи.