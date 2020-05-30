Председатель Мосгордумы заработал в 2019 году почти два миллиарда рублей

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Председатель Московской городской думы Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников заработал за прошлый год почти два миллиарда рублей, следует из опубликованных на сайте Мосгордумы сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год.

Судя по данным, общая сумма декларированного годового дохода за 2019 год составляет более 1,95 миллиарда рублей.

Среди объектов недвижимости в отчете значится квартира в индивидуальной собственности площадью 269,5 квадратных метра, машино-место в индивидуальной собственности площадью 18,7 квадратных метра. Также во временном пользовании находится коттедж площадью 277,7 квадратных метра. Еще одна квартира площадью 54 квадратных метра числится за дочерью Шапошникова.

Кроме того, председатель Мосгордумы владеет легковым автомобилем "Мерседес" Е350.