В Нью-Йорке начнут отмену ограничений из-за коронавируса

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что власти мегаполиса с 8 июня приступят к отмене ограничений, введенных в городе из-за пандемии коронавируса.
С 8 июня, как ранее заявил губернатор, в городе смогут возобновить работу предприятия оптовой и розничной торговли. Рестораны и бары продолжат работать на вынос. Кроме того, со следующего понедельника в городе возобновится строительство, откроются компании, которые занимаются сельскохозяйственной деятельностью, рыболовством и охотой, и ряд производств. Как ожидается, на работу смогут вернуться около 400 тысяч человек. Сотрудники предприятий должны будут носить маски, в некоторых компаниях будет проводиться тестирование на коронавирус.
Изначально ситуация в штате Нью-Йорк с коронавирусом была гораздо хуже, чем в других штатах. В худшие дни за сутки в штате умирали более 700 человек, в больницы попадали свыше 3 тысяч.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались. По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в Нью-Йорке было выявлено более 369 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 65 тысяч человек выздоровели, более 29 тысяч – скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.