В Нью-Йорке начнут отмену ограничений из-за коронавируса

С 8 июня, как ранее заявил губернатор, в городе смогут возобновить работу предприятия оптовой и розничной торговли. Рестораны и бары продолжат работать на вынос. Кроме того, со следующего понедельника в городе возобновится строительство, откроются компании, которые занимаются сельскохозяйственной деятельностью, рыболовством и охотой, и ряд производств. Как ожидается, на работу смогут вернуться около 400 тысяч человек. Сотрудники предприятий должны будут носить маски, в некоторых компаниях будет проводиться тестирование на коронавирус.