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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T20:51
https://ria.ru/20200530/1572231278.html
В Нью-Йорке начнут отмену ограничений из-за коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571141088_0:320:3070:2048_1036x0_80_0_0_4cd86aea01d93a226d8cadc48bafc450.jpg
РИА Новости

В Нью-Йорке начнут отмену ограничений из-за коронавируса

20:51 30.05.2020
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкМобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
© РИА Новости / Брайан Смит
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что власти мегаполиса с 8 июня приступят к отмене ограничений, введенных в городе из-за пандемии коронавируса.
"Мы открываемся разумно. Мы придерживаемся данных, а не мнений. Нью-Йорк откроется 8 июня", - написал губернатор в Twitter.
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С 8 июня, как ранее заявил губернатор, в городе смогут возобновить работу предприятия оптовой и розничной торговли. Рестораны и бары продолжат работать на вынос. Кроме того, со следующего понедельника в городе возобновится строительство, откроются компании, которые занимаются сельскохозяйственной деятельностью, рыболовством и охотой, и ряд производств. Как ожидается, на работу смогут вернуться около 400 тысяч человек. Сотрудники предприятий должны будут носить маски, в некоторых компаниях будет проводиться тестирование на коронавирус.
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Изначально ситуация в штате Нью-Йорк с коронавирусом была гораздо хуже, чем в других штатах. В худшие дни за сутки в штате умирали более 700 человек, в больницы попадали свыше 3 тысяч.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались. По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в Нью-Йорке было выявлено более 369 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 65 тысяч человек выздоровели, более 29 тысяч – скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Нью-Йорк (штат)Нью-Йорк (город)В мире
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