В Марий Эл умерли два пациента с коронавирусом

"Пациент, которому был 91 год, скончался в Йошкар-Оле. У него была хроническая сердечно-легочная недостаточность, нарушения ритма сердца, пневмония и коронавирусная инфекция. К сожалению, врачи оказались бессильны. Еще один пациент около 60 лет скончался в Волжске. Поступил в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией и неинфекционной хронической патологией сердца. Вынуждены были поместить его на ИВЛ, но через неделю, несмотря на все усилия врачей, наступил летальный исход", - рассказали агентству в оперштабе.