В Марий Эл умерли два пациента с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Двое жителей Марий Эл с коронавирусом скончались в больницах Йошкар-Олы и Волжска, у них были патологии сердца, сообщили РИА Новости в оперативном штабе региона.
Ранее в регионе умерли 11 человек, больных коронавирусом. Все они страдали различными хроническими патологиями.
"Пациент, которому был 91 год, скончался в Йошкар-Оле. У него была хроническая сердечно-легочная недостаточность, нарушения ритма сердца, пневмония и коронавирусная инфекция. К сожалению, врачи оказались бессильны. Еще один пациент около 60 лет скончался в Волжске. Поступил в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией и неинфекционной хронической патологией сердца. Вынуждены были поместить его на ИВЛ, но через неделю, несмотря на все усилия врачей, наступил летальный исход", - рассказали агентству в оперштабе.
За последние сутки в Марий Эл выявлено 44 новых случая COVID-19, всего заболевших - 1733 человека, 1358 выздоровели.
По данным регионального минздрава, в инфекционных стационарах республики с коронавирусной инфекцией и с подозрением на коронавирус находятся 470 человек. "В тяжелом состоянии – 146 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 315, легкой степени тяжести – девять. Шесть пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке нуждаются 203", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.