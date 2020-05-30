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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T20:29
https://ria.ru/20200530/1572230473.html
В Марий Эл умерли два пациента с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572073600_0:45:2998:1731_1036x0_80_0_0_1f53e236809c5cbf55f84c9d48d0d309.jpg
РИА Новости

В Марий Эл умерли два пациента с коронавирусом

20:13 30.05.2020 (обновлено: 20:29 30.05.2020)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
© РИА Новости / Денис Абрамов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Двое жителей Марий Эл с коронавирусом скончались в больницах Йошкар-Олы и Волжска, у них были патологии сердца, сообщили РИА Новости в оперативном штабе региона.
Ранее в регионе умерли 11 человек, больных коронавирусом. Все они страдали различными хроническими патологиями.
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"Пациент, которому был 91 год, скончался в Йошкар-Оле. У него была хроническая сердечно-легочная недостаточность, нарушения ритма сердца, пневмония и коронавирусная инфекция. К сожалению, врачи оказались бессильны. Еще один пациент около 60 лет скончался в Волжске. Поступил в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией и неинфекционной хронической патологией сердца. Вынуждены были поместить его на ИВЛ, но через неделю, несмотря на все усилия врачей, наступил летальный исход", - рассказали агентству в оперштабе.
За последние сутки в Марий Эл выявлено 44 новых случая COVID-19, всего заболевших - 1733 человека, 1358 выздоровели.
По данным регионального минздрава, в инфекционных стационарах республики с коронавирусной инфекцией и с подозрением на коронавирус находятся 470 человек. "В тяжелом состоянии – 146 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 315, легкой степени тяжести – девять. Шесть пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке нуждаются 203", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Марий ЭлВолжскЙошкар-ОлаОбщество
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