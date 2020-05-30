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2020-05-30T19:22
https://ria.ru/20200530/1572229551.html
СК возбудил дело после гибели двух детей при пожаре под Костромой
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РИА Новости

СК возбудил дело после гибели двух детей при пожаре под Костромой

19:22 30.05.2020
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© Фото : ГУ МЧС РФ по Костромской областиСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Вохомском районе Костромской области
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Вохомском районе Костромской области
© Фото : ГУ МЧС РФ по Костромской области
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Вохомском районе Костромской области
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели при пожаре мальчика и девочки, оставшихся без присмотра дома в поселке Костромской области, сообщает Следственный комитет России в субботу.
Ранее администрация региона сообщила о гибели при пожаре мальчика и девочки, оставшихся одних в частном доме, пока отец находился на выезде, а мама была в магазине. Пожар произошел на улице Брагина в поселке Вохма Костромской области.
"Возбуждено уголовное делу по факту гибели двух детей в результате пожара частного дома в поселке Вохма Костромской области по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, днем 30 мая девятилетняя девочка и ее шестилетний брат находились дома без присмотра родителей. Возгорание произошло внутри дома, открытый огонь и задымление распространились по всей площади жилища.
"В результате отравления продуктами горения дети скончались на месте происшествия. Частный деревянный дом полностью уничтожен", - уточняется в сообщении.
Согласно сообщению, в поселок выехали криминалисты и эксперт-пожаротехник, проводится осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские, пожарно-техническая экспертиза.
Ранее также сообщалось, что губернатор региона Сергей Ситников потребовал оказать необходимую помощь людям и разобраться в причинах трагедии, направив в поселок руководство департамента региональной безопасности. Кроме того, глава региона поставил перед главами муниципальных образований задачу усилить работу по предупреждению пожаров в жилом фонде, а также усилить контроль за несовершеннолетними, информируют власти.
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