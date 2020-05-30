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Распространение нового коронавируса
2020-05-31T00:22
https://ria.ru/20200530/1572229401.html
В Италии предложили учредить День солидарности с Россией
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569405081_0:81:1535:944_1036x0_80_0_0_01628a91905528200d6ecd133035661c.jpg
РИА Новости

В Италии предложили учредить День солидарности с Россией

19:14 30.05.2020 (обновлено: 00:22 31.05.2020)
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСотрудник министерства обороны РФ перед началом санитарной обработки помещений пансионата Кардинала Джорджо Гусмини в Вертове
Сотрудник министерства обороны РФ перед началом санитарной обработки помещений пансионата Кардинала Джорджо Гусмини в Вертове
© Министерство обороны РФ
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РИМ, 30 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Итальянская благотворительная ассоциация "Помогите нам спасти детей" (Aiutateci a Salvare i Bambini) предложила учредить День солидарности с Россией в память о помощи, которую страна оказала Италии в борьбе с распространения эпидемии коронавируса COVID-19.
Как рассказал РИА Новости ее президент Эннио Бордато, он направил письма мэрам порядка 90 городов области Ломбардия, а также руководителям фракций в обеих палатах национального парламента.
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"Я решил, что после того, как российские медики уехали домой, эта великая страница солидарности обеих стран не должна быть забыта", — сказал Бордато, напомнив о других эпизодах, когда Россия оказывала помощь Италии.
"Начиная с помощи российских моряков в разрушенной землетрясением Мессине и спасения дирижабля Умберто Нобиле и до землетрясения в Аквиле и наводнения в Венеции, — это не должно быть оставлено позади", — заявил глава благотворительной организации.
В обращении к мэрам городов провинций Брешия и Бергамо Бордато просит их поддержать инициативу через избранных на их территории парламентариев.
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"В самые трагические и мрачные моменты эпидемии Россия стала страной, которая больше всего помогла Италии и особенно многим городам вокруг Бергамо и Брешии", — говорится в письме.
Текст послания к главам парламентских групп обращает их внимание на историю отношений России и Италии. Отмечается, что "в последние десятилетия судьбы Италии и России переплетаются все больше".
Помощь России в борьбе со вспышкой Covid-19 была "единодушно признана местными властями, представителями вооруженных сил, гражданским обществом и тысячами жителей Ломбардии и Италии", отмечается в документе.
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"Как президент гуманитарной организации, действующей в России с 2001 года для оказания помощи детям, я прошу вас содействовать учреждению итальянского-российского Дня солидарности, который не только бы запомнил эту последнюю страницу братской солидарности с нашей страной, но и стал бы свидетельством истории двух дружественных народов", — пишет Бордато.
С 22 по 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов ВКС России с военными вирусологами и специалистами Минобороны в области эпидемиологии. Они доставили на Апеннины восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий, 104 российских военных специалиста, из которых 32 — медики, прибыли в североитальянскую область Ломбардия. Позднее еще два российских борта с необходимыми материалами приземлились в Бергамо и Вероне.
Специалисты из России провели дезинфекцию домов престарелых почти в 100 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 119 зданий и сооружений, более 1,2 миллиона квадратных метров внутренних помещений и более 450 тысяч квадратных метров дорог с твердым покрытием. Кроме того, за время работы российских медиков в полевом госпитале Бергамо было принято на лечение 112 человек, 76 из них выздоровели и выписаны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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