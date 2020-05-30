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Распространение нового коронавируса
2020-05-31T00:02
https://ria.ru/20200530/1572229012.html
В Петербурге переболевших COVID-19 начали направлять на реабилитацию
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РИА Новости

В Петербурге переболевших COVID-19 начали направлять на реабилитацию

18:56 30.05.2020 (обновлено: 00:02 31.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкБольница Святого Георгия в Санкт-Петербурге, перепрофилированная под прием пациентов с внебольничной пневмонией и Covid-19
Больница Святого Георгия в Санкт-Петербурге, перепрофилированная под прием пациентов с внебольничной пневмонией и Covid-19
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая — РИА Новости. Жителей Санкт-Петербурга, перенесших коронавирус в среднетяжелой и тяжелой формах, направляют на реабилитацию, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.
С начала пандемии около 5,3 тысячи жителей Петербурга, заразившихся коронавирусом, уже выздоровели. Однако пациенты, перенесшие инфекцию в среднетяжелой и тяжелой формах, нуждаются в реабилитации.
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"COVID-19 вызывает серьезные последствия, связанные с повреждением органов дыхания. Требуется полноценная реабилитация, чтобы восстановить поврежденные участки легких и максимально восстановить дыхательную функцию", — отметил Эргашев, слова которого приводятся в сообщении.
Медицинская реабилитационная помощь петербуржцам, перенесшим пневмонию, в том числе вызванную COVID-19, стала оказываться с 27 мая. Пациенты, которые не полностью восстановились после коронавирусной пневмонии, будут направляться на реабилитационное лечение переводом из стационаров или по направлению поликлиник.
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Городская больница № 40 стала первым стационаром в Петербурге, где оказывают медицинскую реабилитационную помощь. Первыми сюда поступили врачи, которые переболели COVID-19. В настоящее время в больнице на реабилитации находятся 30 человек. Пациенты будут проходить курс физиотерапии, куда входит электростатический лимфодренажный массаж, магнито- и лазеротерапия. Также будут занятия лечебной гимнастикой и водные процедуры.
Ранее сообщалось, что всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 15 580 случаев заражения COVID-19. Умер 191 человек, выздоровели 5373.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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