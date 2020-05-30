В Петербурге переболевших COVID-19 начали направлять на реабилитацию

Больница Святого Георгия в Санкт-Петербурге, перепрофилированная под прием пациентов с внебольничной пневмонией и Covid-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая — РИА Новости. Жителей . Жителей Санкт-Петербурга , перенесших коронавирус в среднетяжелой и тяжелой формах, направляют на реабилитацию, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.

С начала пандемии около 5,3 тысячи жителей Петербурга, заразившихся коронавирусом , уже выздоровели. Однако пациенты, перенесшие инфекцию в среднетяжелой и тяжелой формах, нуждаются в реабилитации.

"COVID-19 вызывает серьезные последствия, связанные с повреждением органов дыхания. Требуется полноценная реабилитация, чтобы восстановить поврежденные участки легких и максимально восстановить дыхательную функцию", — отметил Эргашев, слова которого приводятся в сообщении.

Медицинская реабилитационная помощь петербуржцам, перенесшим пневмонию, в том числе вызванную COVID-19, стала оказываться с 27 мая. Пациенты, которые не полностью восстановились после коронавирусной пневмонии, будут направляться на реабилитационное лечение переводом из стационаров или по направлению поликлиник.

Городская больница № 40 стала первым стационаром в Петербурге, где оказывают медицинскую реабилитационную помощь. Первыми сюда поступили врачи, которые переболели COVID-19. В настоящее время в больнице на реабилитации находятся 30 человек. Пациенты будут проходить курс физиотерапии, куда входит электростатический лимфодренажный массаж, магнито- и лазеротерапия. Также будут занятия лечебной гимнастикой и водные процедуры.

Ранее сообщалось, что всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 15 580 случаев заражения COVID-19. Умер 191 человек, выздоровели 5373.