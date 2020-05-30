В РПЦ сравнили "онлайн-причастия" на Украине с сеансами Кашпировского

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В Московском патриархате назвали "магической практикой" так называемое онлайн-причастие в раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ), которое "всерьез воспринимать невозможно".
Ранее один из представителей ПЦУ решил в условиях самоизоляции и карантина совершить "литургию" и "причастить" прихожан в дистанционном режиме через интернет, призвав во время этого действия ставить перед экранами компьютеров хлеб и вино, которые, по его заявлению, якобы после чтения молитв станут "святыми дарами".
Комментируя происшедшее, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион отметил, что всерьез говорить о ПЦУ как о церкви не стоит - подобные образования, по его словам, именуются в церковной среде "раскольничьими сборищами", и "хотя Константинопольский патриарх Варфоломей попытался легитимизировать эту структуру, она от того в церковь не превратилась".
"Если так называемые священники этой "церкви" совершают подобного рода обряды, это лишь свидетельствует о том, что происходит внутри самой псевдоцерковной структуры", - заявил митрополит Иларион в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Иерарх РПЦ сравнил такие действия с проходившими 30 лет назад в России телевизионными "сеансами" так называемых целителей типа Анатолия Кашпировского и Аллана Чумака, "заряжавших" воду, которую люди должны были ставить у экранов телевизоров, и подчеркнул, что "все подобного рода магические практики церковью отвергаются и осуждаются".
"Всерьез воспринимать это событие, я думаю, невозможно, как невозможно всерьез воспринимать структуру, которая сейчас существует на Украине под именем "Православной церкви Украины". На Украине со времен Киевской Руси есть одна каноническая церковь - она носит название Украинской православной церкви, ее возглавляет блаженнейший митрополит Онуфрий", - заключил представитель РПЦ.