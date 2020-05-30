В РПЦ сравнили "онлайн-причастия" на Украине с сеансами Кашпировского

Ранее один из представителей ПЦУ решил в условиях самоизоляции и карантина совершить "литургию" и "причастить" прихожан в дистанционном режиме через интернет, призвав во время этого действия ставить перед экранами компьютеров хлеб и вино, которые, по его заявлению, якобы после чтения молитв станут "святыми дарами".