Песков рассказал, когда сбреет бороду

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что сбреет бороду после выхода на работу в офис.
"Как только уже выйду на работу в офис, то она сразу исчезнет", — сказал представитель Кремля в анонсе программы "Москва. Кремль. Путин".
Ранее Песков рассказал РИА Новости, что отпустил бороду лишь на время коронавируса. Пресс-секретарь президента и его супруга Татьяна Навка заболели COVID-19 и пребывали на лечении в больнице. Сейчас они оба находятся дома.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
© Россия 24Стоп-кадр программы "Москва. Кремль. Путин"
© Россия 24
Стоп-кадр программы "Москва. Кремль. Путин"