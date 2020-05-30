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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T19:23
https://ria.ru/20200530/1572228790.html
Песков рассказал, когда сбреет бороду
https://cdn23.img.ria.ru/images/156258/22/1562582231_0:139:2908:1775_1036x0_80_0_0_2a51bdaccdf2334651c974572a6ed833.jpg
РИА Новости

Песков рассказал, когда сбреет бороду

18:44 30.05.2020 (обновлено: 19:23 30.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что сбреет бороду после выхода на работу в офис.
"Как только уже выйду на работу в офис, то она сразу исчезнет", — сказал представитель Кремля в анонсе программы "Москва. Кремль. Путин".
Ранее Песков рассказал РИА Новости, что отпустил бороду лишь на время коронавируса. Пресс-секретарь президента и его супруга Татьяна Навка заболели COVID-19 и пребывали на лечении в больнице. Сейчас они оба находятся дома.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
© Россия 24Стоп-кадр программы "Москва. Кремль. Путин"
Стоп-кадр программы Москва. Кремль. Путин
© Россия 24
Стоп-кадр программы "Москва. Кремль. Путин"
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна НавкаДмитрий ПесковОбщество
Популярные комментарии
Зачем сбривать? После Кончиты, бороды стали очень модными у определенной категории людей.
30 мая, 18:54
sshumov.1973
720004
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