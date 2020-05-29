Песков объяснил, почему отрастил бороду

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признался, что не менял имидж, а бороду отпустил лишь на время коронавируса.
Отличительная особенность образа представителя Кремля — усы. Песков их носит много лет и сбрил лишь раз — когда проиграл спор дочке. Сегодня супруга пресс-секретаря президента Татьяна Навка опубликовала видео, на котором видно ее мужа с бородой.
Представитель Кремля рассказал в комментарии РИА Новости, что отрастил бороду на время коронавируса.
"Никакой это не имидж. Просто не брился", — признался Песков.