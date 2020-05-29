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2020-05-29T21:52
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Песков объяснил, почему отрастил бороду
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РИА Новости

Песков объяснил, почему отрастил бороду

21:42 29.05.2020 (обновлено: 21:52 29.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признался, что не менял имидж, а бороду отпустил лишь на время коронавируса.
Отличительная особенность образа представителя Кремля — усы. Песков их носит много лет и сбрил лишь раз — когда проиграл спор дочке. Сегодня супруга пресс-секретаря президента Татьяна Навка опубликовала видео, на котором видно ее мужа с бородой.
Представитель Кремля рассказал в комментарии РИА Новости, что отрастил бороду на время коронавируса.
"Никакой это не имидж. Просто не брился", — признался Песков.
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Коронавирус в РоссииТатьяна НавкаДмитрий ПесковОбщество
Популярные комментарии
Да да да. Мы сажаем деревья в ботинках за 30тр. А вы держитесь на карантине. Бог с вами и вашими заработками
29 мая, 21:51
Сергей М.
46201217
От усов Пескова не знаешь куда деться,а тут ещё и борода нарисовалась
29 мая, 22:39
ИБИван Бездомный
640103
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