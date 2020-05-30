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2020-05-30T18:29
https://ria.ru/20200530/1572228529.html
"Гознак" прокомментировал задержание в Мальте партии ливийской валюты
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РИА Новости

"Гознак" прокомментировал задержание в Мальте партии ливийской валюты

18:29 30.05.2020
13014
CC0 / kirkandmimi / Порт Валетта, Мальта
Порт Валетта, Мальта
CC0 / kirkandmimi /
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Задержание в сентябре прошлого года Мальтой партии банкнот, изготовленной "Гознаком" для Центрального банка Ливии в Тобруке, произошло в нарушение норм международного права, а заявление таможенных властей Мальты существенно искажает фактические обстоятельства взаимоотношений "Гознака" и заказчика; заказ банкнот был одобрен советом директоров ЦБ Ливии еще в 2015 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гознака".
Госдепартамент США ранее заявил о конфискованной мальтийскими властями эквивалентной 1,1 миллиарда долларов партии "фальшивых" ливийских динаров, изготовленных российским "Гознаком" для восточноливийского правительства.
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"Как известно, Центральный Банк Ливии имеет два филиала, расположенных соответственно в городах Триполи и Тобрук. Контракт, в рамках которого изготовлена обсуждаемая партия банкнот, был заключен АО "Гознак" с Центральным Банком Ливии, расположенным в Тобруке", - сообщили в компании.
В "Гознаке" пояснили, что заказ банкнот был одобрен советом директоров Центрального банка Ливии еще в 2015 году, право Центрального Банка Ливии в Тобруке на заключение такого рода контрактов было в 2016 году закреплено решением Правительства национального единства (Триполи). "Несмотря на все разногласия сторон, это решение не отменено и действует по настоящее время. Соответствующий контракт с нашей компанией был подписан лицом, наделенным для этого всеми необходимыми полномочиями", - подчеркнули в компании.
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Гознак считает, что задержание таможней Мальты в сентябре 2019 года контейнеров с принадлежащими Центральному банку Ливии банкнотами произошло в нарушение норм международного права. Компания наряду с заказчиком неоднократно, в течение нескольких месяцев пыталось добиться объяснений со стороны мальтийских властей, однако таможенные органы Мальты отреагировали только в 2020 году заявлением, "содержание которого существенно искажает фактические обстоятельства взаимоотношений АО "Гознак" и Центрального Банка Ливии", указали в компании.
По данным "Гознака", изготовленные в рамках обсуждаемой поставки банкноты являются модифицированной серией предыдущих банкнот, и имеют визуальные отличия по сравнению с ними. Образцы этих банкнот были утверждены представителями ЦБ Ливии в установленном порядке, вследствие чего, отметили в "Гознаке", применение термина "фальшивый" по отношению к этим банкнотам является необоснованным и неправомерным.
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90194186
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ГознакТриполиЛивияСШАВ мире
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Гознак ещё не освоил выпуск долларов и евро? А жаль, пора
30 мая, 18:47
Евгений Шевелев
20110003
США везде свой звёздно полосатый нос суют, куда их никто не просит, давно бы уже пора как той "любопытной Варваре на базаре...".
30 мая, 18:38
Козьма ПРУТКОВ.
3000003
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