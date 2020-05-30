В комитете Госдумы заявили о "взломе" США государственности Ливии

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. США "взломали" государственность Ливии и сейчас пытаются показать, что не они являются причиной бедствий, которые переживает ливийский народ, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
"Только с помощью таких информационных кампаний можно попытаться заместить в сознании миллионов людей, кто является источником зла и причиной тех бедствий, которые сегодня переживает ливийский народ. А источник этих бедствий хорошо известен: США взломали государственность этой страны, физически уничтожили ливийское руководство во главе с Каддафи и, безусловно, все, что происходило тогда в Ливии, носило характер откровенного преступления международного свойства и циничного вмешательства в дела независимого свободного государства", - сказал Новиков.
Депутат подчеркнул, что когда уже задан политический тренд наращивания конфронтации, а такой политический тренд задан первыми лицами и всем политическим истеблишментом США, спецслужбы и "информационные орудия" принимают участие в соответствующей конфронтационной политике и у каждого есть своя роль в этой ситуации.
"Все, что сейчас формируется вокруг обозначенной темы, очень напоминает хорошо проработанную спецоперацию, которая реализуется в соответствии с вполне определенным заказом, заказ хорошо известен", - отметил Новиков.
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Он сказал, что антироссийская риторика нагнеталась со стороны США "постепенно и постоянно".
Новиков подчеркнул, что сегодня Ливии все еще не удалось преодолеть проблемы, вызванные вмешательством США.
"Позиция России хорошо известна… Те, кто находится на территории Ливии, участвуют в политическом процессе, представляют большие или заметные группы граждан, они, конечно, должны участвовать в диалоге, именно поэтому Россия имеет отношения и с Триполи, имеет отношения и с генералом (командующим ЛНА Халифой - ред.) Хафтаром, и мы делаем это все именно исходя из соображений достижения мира, гражданского согласия и выхода Ливии из той кризисной ситуации, в которой она оказалась", - подчеркнул Новиков.
Депутат пояснил, что для нормализации ситуации в Ливии все участники мирового политического процесса должны помочь Ливии восстановить ее государственность.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия не занимает чью-либо сторону в ливийском конфликте и ставит во главу угла интересы ливийцев. Он отмечал, что цель Москвы - восстановить на всей территории Ливии мир и безопасность. Кроме того, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщал, что никаких российских войск в Ливии нет, и отмечал, что единственный возможный вариант урегулирования в этой стране - это политико-дипломатическое общение всех сторон конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что дальнейшее затягивание системного кризиса в Ливии грозит катастрофическими последствиями.