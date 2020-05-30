В комитете Госдумы заявили о "взломе" США государственности Ливии

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. США "взломали" государственность Ливии и сейчас пытаются показать, что не они являются причиной бедствий, которые переживает ливийский народ, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков

Ранее Госдепартамент США похвалил Мальту за перехват партии ливийской валюты номинальной стоимостью в 1,1 миллиарда долларов и заявил, что валюта была поддельной и якобы печаталась на российской государственной типографии Гознак

"Только с помощью таких информационных кампаний можно попытаться заместить в сознании миллионов людей, кто является источником зла и причиной тех бедствий, которые сегодня переживает ливийский народ. А источник этих бедствий хорошо известен: США взломали государственность этой страны, физически уничтожили ливийское руководство во главе с Каддафи и, безусловно, все, что происходило тогда в Ливии, носило характер откровенного преступления международного свойства и циничного вмешательства в дела независимого свободного государства", - сказал Новиков.

Депутат подчеркнул, что когда уже задан политический тренд наращивания конфронтации, а такой политический тренд задан первыми лицами и всем политическим истеблишментом США, спецслужбы и "информационные орудия" принимают участие в соответствующей конфронтационной политике и у каждого есть своя роль в этой ситуации.

"Все, что сейчас формируется вокруг обозначенной темы, очень напоминает хорошо проработанную спецоперацию, которая реализуется в соответствии с вполне определенным заказом, заказ хорошо известен", - отметил Новиков.

Он сказал, что антироссийская риторика нагнеталась со стороны США "постепенно и постоянно".

Новиков подчеркнул, что сегодня Ливии все еще не удалось преодолеть проблемы, вызванные вмешательством США.

"Позиция России хорошо известна… Те, кто находится на территории Ливии, участвуют в политическом процессе, представляют большие или заметные группы граждан, они, конечно, должны участвовать в диалоге, именно поэтому Россия имеет отношения и с Триполи, имеет отношения и с генералом (командующим ЛНА Халифой - ред.) Хафтаром, и мы делаем это все именно исходя из соображений достижения мира, гражданского согласия и выхода Ливии из той кризисной ситуации, в которой она оказалась", - подчеркнул Новиков.

Депутат пояснил, что для нормализации ситуации в Ливии все участники мирового политического процесса должны помочь Ливии восстановить ее государственность.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром , который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.