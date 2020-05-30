В Таджикистане число случаев COVID-19 достигло 3686

ДУШАНБЕ, 30 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане зарегистрированы 3686 случаев COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения.
"В Таджикистане на вечер пятницы число больных коронавирусом увеличилось на 123 человека, достигнув 3686", - сказал собеседник агентства. По его словам, от COVID-19 в стране вылечились 1769 человек, число умерших третий день остается прежним - 47 человек.
По данным минздрава, в стране 2228 больных COVID-19 находятся под наблюдением врачей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф