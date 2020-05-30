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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T17:54
https://ria.ru/20200530/1572227831.html
В Таджикистане число случаев COVID-19 достигло 3686
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571458958_0:53:2723:1585_1036x0_80_0_0_e246633f3e7a3a63279077080850b20a.jpg
РИА Новости

В Таджикистане число случаев COVID-19 достигло 3686

17:54 30.05.2020
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© Sputnik / Амир ИсаевПрохожие в защитных масках на одной из улиц в Душанбе
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Душанбе
© Sputnik / Амир Исаев
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Душанбе. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 30 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане зарегистрированы 3686 случаев COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения.
"В Таджикистане на вечер пятницы число больных коронавирусом увеличилось на 123 человека, достигнув 3686", - сказал собеседник агентства. По его словам, от COVID-19 в стране вылечились 1769 человек, число умерших третий день остается прежним - 47 человек.
По данным минздрава, в стране 2228 больных COVID-19 находятся под наблюдением врачей.
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