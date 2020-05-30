В Таджикистане число случаев COVID-19 достигло 3686

"В Таджикистане на вечер пятницы число больных коронавирусом увеличилось на 123 человека, достигнув 3686", - сказал собеседник агентства. По его словам, от COVID-19 в стране вылечились 1769 человек, число умерших третий день остается прежним - 47 человек.