Зеленский обнародовал декларацию о доходах

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту. Архивное фото

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости. Президент Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год, согласно которой доходы главы государства и членов его семьи в 2019 году составили свыше одного миллиона долларов, сообщила в субботу пресс-служба главы государства.

"Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи в 2019 году составили 28 602 468 гривен (1,06 миллиона долларов. — Прим. ред.). Семья Зеленских уплатила в бюджет налоги на сумму 3,6 миллиона гривен (133,8 тысячи долларов. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что с мая 2019 года Владимир Зеленский не занимается предпринимательской деятельностью и получает заработную плату исключительно в Государственном управлении делами. Сумма полученной главой государства зарплаты с мая по декабрь 2019 года составила почти 7,8 тысячи долларов.

В частности, в 2019 году семья президента получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 189,5 тысячи долларов и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 193,3 тысячи долларов. Владимир Зеленский задекларировал 164,4 тысячи долларов, которые были получены от продажи недвижимости в центре Киева , на улице Большой Васильковской, принадлежавшей его жене.

"Кроме того, семья президента осуществила продажу корпоративных прав всех двенадцати украинских предприятий семье Сергея Шефира на сумму 246 144 гривны (9,1 тысячи долларов. — Прим. ред.). Владимир Зеленский весной 2019-го избавился от акций компании Green Family Ltd, а также всех четырех торговых марок, зарегистрированных в Российской Федерации. Также президент лишился корпоративных прав в иностранных компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited", — говорится в сообщении.

Однако уточняется, что Зеленский продолжает оставаться владельцем большого количества торговых марок. Так, в 2019 году были зарегистрированы две торговые марки "Слуга народа" на его имя. Компания PricewaterhouseCoopers провела в 2019 году оценку нескольких торговых марок. По данным соответствующего отчета, стоимость торговой марки "Вечерний квартал" составляет 1,7 миллиона долларов. Стоимость торговой марки "Рассмеши комика", которая также была оценена этой компанией, составила 544 тысячи долларов. "На основании произведенной оценки Владимир Зеленский получил роялти от использования торговых марок в сумме 548 тысяч гривен (более 20 тысяч долларов. — Прим. ред.), поэтому его доходы по сравнению с предыдущим годом выросли", — сообщили в пресс-службе.

Также семья Зеленских получила почти 119 тысяч долларов за сдачу в аренду квартиры на территории Великобритании

Зеленский потратил в 2019 году 427 тысяч долларов в качестве взноса в избирательный фонд кандидата в президенты Украины. На оплату консультационных услуг компании PricewaterhouseCoopers потрачена 21 тысяча долларов.

Так, согласно декларации, опубликованной на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, в собственности президента и его жены числятся несколько квартир, в том числе в Крыму и Великобритании, паркомест, домов, в том числе в Италии, а также доли квартир в совместной собственности с партнерами по "Кварталу 95". Кроме того, у президента есть пять недостроенных отельных номеров в Грузии.

Еще Зеленский задекларировал пять элитных часов — Breguet, Tag Heuer, Rolex, Bovet. У первой леди Украины есть часы Piaget, Breguet, а также сережки и кольцо с бриллиантами Graff.