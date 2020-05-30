В Костромской области двое детей погибли при пожаре в частном доме

"Как сообщили в администрации Вохомского района, дети на момент пожара находились в доме одни. Отец находился на выезде. Мама оставила детей в доме, пока сама отправилась в магазин. Сейчас она находится в больнице в шоковом состоянии, ей оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - информируют власти.