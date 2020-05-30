В Костромской области двое детей погибли при пожаре в частном доме

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Двое детей возрастом 6 и 10 лет, оставшиеся без присмотра родителей, погибли при пожаре в частном доме в Костромской области в субботу, сообщила администрация региона.
"По информации оперативных служб, сегодня в 13.40 в частном жилом доме на улице Брагина в поселке Вохма произошел пожар. В результате возгорания погибли двое несовершеннолетних детей - мальчик шести лет и девочка десяти лет", - говорится в сообщении.
На данный момент причина возгорания не установлена. Это предстоит выяснить специальным службам и следственным органам, которые работают на месте трагедии.
"Как сообщили в администрации Вохомского района, дети на момент пожара находились в доме одни. Отец находился на выезде. Мама оставила детей в доме, пока сама отправилась в магазин. Сейчас она находится в больнице в шоковом состоянии, ей оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - информируют власти.
Губернатор региона Сергей Ситников потребовал оказать необходимую помощь людям и разобраться в причинах трагедии, направив в поселок руководство департамента региональной безопасности. Кроме того, глава региона поставил перед главами муниципальных образований задачу усилить работу по предупреждению пожаров в жилом фонде, а также усилить контроль за несовершеннолетними, информируют власти.
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