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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T17:10
https://ria.ru/20200530/1572226622.html
Калининградские власти потребовали прекратить вечеринки в период пандемии
https://cdn24.img.ria.ru/images/152539/45/1525394593_0:108:2001:1233_1036x0_80_0_0_06ef9dac9cea3ef2159ee0b95ac382fa.jpg
РИА Новости

Калининградские власти потребовали прекратить вечеринки в период пандемии

17:10 30.05.2020
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© Depositphotos / irra_irraКалининград
Калининград
© Depositphotos / irra_irra
Калининград. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 30 мая - РИА Новости. Калининградские власти потребовали прекратить проведение вечеринок и корпоративов в гостиничных комплексах города в период распространения коронавируса, нарушителям пригрозили ответственностью.
"Часть гостиничных комплексов на территории Калининграда открыты, есть случаи, что там проводят так называемые закрытые массовые мероприятия — вечеринки, корпоративы и так далее. Хотим обратиться к людям, которые организуют такие мероприятия и позволяют их проводить — это недопустимо, все подобные случаи получат правовую оценку, расследованием этих случаев занимаются соответствующие компетентные органы", - сообщили журналистам в региональном оперштабе по контролю за коронавирусом.
Всего на 30 мая в Калининградской области на COVID-19 обследованы 50,6 тысячи человек. Выявлены 1460 случаев заражения (51 за последние сутки), из них 629 человек выздоровели (36 за сутки), умерли 24. Под медицинским наблюдением находится 4061 человек.
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