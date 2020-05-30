Калининградские власти потребовали прекратить вечеринки в период пандемии

"Часть гостиничных комплексов на территории Калининграда открыты, есть случаи, что там проводят так называемые закрытые массовые мероприятия — вечеринки, корпоративы и так далее. Хотим обратиться к людям, которые организуют такие мероприятия и позволяют их проводить — это недопустимо, все подобные случаи получат правовую оценку, расследованием этих случаев занимаются соответствующие компетентные органы", - сообщили журналистам в региональном оперштабе по контролю за коронавирусом.