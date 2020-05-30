Калининградские власти потребовали прекратить вечеринки в период пандемии

КАЛИНИНГРАД, 30 мая - РИА Новости. Калининградские власти потребовали прекратить проведение вечеринок и корпоративов в гостиничных комплексах города в период распространения коронавируса, нарушителям пригрозили ответственностью.
"Часть гостиничных комплексов на территории Калининграда открыты, есть случаи, что там проводят так называемые закрытые массовые мероприятия — вечеринки, корпоративы и так далее. Хотим обратиться к людям, которые организуют такие мероприятия и позволяют их проводить — это недопустимо, все подобные случаи получат правовую оценку, расследованием этих случаев занимаются соответствующие компетентные органы", - сообщили журналистам в региональном оперштабе по контролю за коронавирусом.
Всего на 30 мая в Калининградской области на COVID-19 обследованы 50,6 тысячи человек. Выявлены 1460 случаев заражения (51 за последние сутки), из них 629 человек выздоровели (36 за сутки), умерли 24. Под медицинским наблюдением находится 4061 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф