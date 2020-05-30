Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T16:58
https://ria.ru/20200530/1572226231.html
В Петербург прибыл рейс из Таиланда с 98 россиянами
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569898272_0:58:3072:1786_1036x0_80_0_0_24843b7b2aeb5688cc8f4335a8e944d3.jpg
РИА Новости

В Петербург прибыл рейс из Таиланда с 98 россиянами

16:58 30.05.2020
292
© РИА Новости / Александр ГальперинСотрудник Роспотребнадзора в международном аэропорту "Пулково" во время встречи вывозного рейса
Сотрудник Роспотребнадзора в международном аэропорту Пулково во время встречи вывозного рейса
© РИА Новости / Александр Гальперин
Сотрудник Роспотребнадзора в международном аэропорту "Пулково" во время встречи вывозного рейса . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Вывозной рейс с россиянами из Таиланда прибыл в аэропорт Санкт-Петербурга, на его борту 98 человек.
Как следует из информации онлайн-табло международного аэропорта "Пулково", самолет, следовавший по маршруту "Бангкок - Санкт-Петербург", приземлился в 16.32.
Самолет пролетает над курсовым радиомаяком системы посадки в аэропорту
6 апреля, 08:00
Россия своих не бросает — но именно своих
"Статус рейса - прибыл в 16.32", - сообщает онлайн-табло авиагавани.
Как рассказали в пресс-службе Смольного, в аэропорту подготовлено необходимое количество автобусов для встречи россиян - из расчета не более 25 человек в одной машине. Такая наполняемость позволяет развезти всех граждан по домам за два - три часа.
По прилету в аэропорту пассажиров осмотрят врачи, возьмут обязательные анализы и выдадут официальное предписание главного санитарного врача Петербурга о необходимости 14-дневной изоляции по месту жительства или в обсерваторе.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
За два месяца международный аэропорт "Пулково" принял около 35 вывозных рейсов более чем из 10 стран. В Петербург вернулись порядка 2500 человек.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
200148
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости - ТуризмЗдоровье - ОбществоТаиландСанкт-Петербург
Рекомендуем
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму прокомментировали заявление Меркель по статусу полуострова
Певец Григорий Лепс
Лепс дал совет "бедствующим" артистам
Препарат Авифавир прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК ХимРар
Минздрав одобрил первый в России препарат от коронавируса
Пробирки в лаборатории
В "Векторе" разработали вакцину от коронавируса для закапывания в нос
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Доктор Мясников развеял миф о способе передачи коронавируса
Обследование у дерматолога
Главный онколог Минздрава объяснил, как вовремя распознать рак кожи
Покупатели в защитных масках в супермаркете Пхукета
В Таиланде ослабят ограничения из-за COVID-19
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун
"Угрожающая" Крымскому мосту украинская ракета уничтожила сразу две цели
Запуск Falcon 9 с двумя астронавтами НАСА на борту корабля Crew Dragon
SpaceX отправила Crew Dragon с экипажем к МКС
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе
СМИ: Флойд и обвиняемый в убийстве экс-полицейский работали в одном клубе
Девушка в защитной маске в Крыму
В Крыму продлили запрет на массовые мероприятия
Медик готовит шприц с вакциной
Роспотребнадзор оценил внесение в новый КоАП штрафов за отказ от прививок
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
В Петербург прибыл вывозной рейс из Лондона
Район индейцев в Миннеаполисе
"У нас есть биты": индейцы обороняют свой район в Миннеаполисе
Трейдеры в момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже
Минус два триллиона: американский пузырь начинает сдуваться
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:53В Китае за сутки выявили пять новых случаев COVID-19
05:34Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе
05:34В Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ против протестующих
05:26Трамп считает, что нацгвардию в Миннеаполисе задействовали слишком поздно
05:23В Южной Корее за сутки выявили 27 случаев COVID-19
05:17В Руанде зафиксировали первый случай смерти пациента с коронавирусом
05:16В Миннеаполисе протестующие снова игнорируют комендантский час
05:15СМИ: в Филадельфии более 10 полицейских пострадали в ходе беспорядков
04:41В Нью-Йорке полиция вытеснила протестующих с автодороги
04:39Трамп анонсировал появление у США "величайшего оружия" в истории
04:23В Госдуме предложили включить в ОМС программу лечения от курения
04:21В Мексике за сутки умерли более 360 человек с COVID-19
04:19Эксперт объяснил важность анонимности при тестировании на COVID-19
03:48Депутат Рады заявила о необходимости вернуть Украине российский рынок
03:47Эксперт объяснил значение запуска Crew Dragon для России
03:45В Манхэттене протестующие на время перекрыли автомагистраль
03:36СМИ: в Нью-Йорке полиция приостанавливает одиночное патрулирование
03:26Юбилейный фестиваль "Черешневый лес" объявляет об открытии 31 мая
03:23Доктор Мясников развеял миф о способе передачи коронавируса
03:23Эксперт рассказал, когда нужно начинать финансовое воспитание ребенка
Лента новостейМолния