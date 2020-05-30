В Петербург прибыл рейс из Таиланда с 98 россиянами

Сотрудник Роспотребнадзора в международном аэропорту "Пулково" во время встречи вывозного рейса . Архивное фото

Сотрудник Роспотребнадзора в международном аэропорту "Пулково" во время встречи вывозного рейса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Вывозной рейс с россиянами из Вывозной рейс с россиянами из Таиланда прибыл в аэропорт Санкт-Петербурга , на его борту 98 человек.

Как следует из информации онлайн-табло международного аэропорта " Пулково ", самолет, следовавший по маршруту "Бангкок - Санкт-Петербург", приземлился в 16.32.

"Статус рейса - прибыл в 16.32", - сообщает онлайн-табло авиагавани.

Как рассказали в пресс-службе Смольного, в аэропорту подготовлено необходимое количество автобусов для встречи россиян - из расчета не более 25 человек в одной машине. Такая наполняемость позволяет развезти всех граждан по домам за два - три часа.

По прилету в аэропорту пассажиров осмотрят врачи, возьмут обязательные анализы и выдадут официальное предписание главного санитарного врача Петербурга о необходимости 14-дневной изоляции по месту жительства или в обсерваторе.

За два месяца международный аэропорт "Пулково" принял около 35 вывозных рейсов более чем из 10 стран. В Петербург вернулись порядка 2500 человек.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.