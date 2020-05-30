Калининградские ТЦ продолжат работать по сокращенному графику

КАЛИНИНГРАД, 30 мая - РИА Новости. Калининградские власти сохранили ограничения в графике работы торговых центров из-за распространения Калининградские власти сохранили ограничения в графике работы торговых центров из-за распространения коронавируса , сообщила пресс-служба регионального правительства.

В четверг по итогам заседания оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией планировалось с 1 июня снять ограничения по графику работы в объектах торговли, в том числе торговых центрах, разрешить магазинам работать в праздничные и выходные дни.

"В связи с отменой постановления регионального правительства от 28 мая 2020 года №330 и принятием нового 30 мая торговые центры остаются работать в прежнем режиме - с понедельника по пятницу с 10 до 18 часов. Выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни", - говорится в сообщении.

В оперштабе сообщили журналистам, что было зафиксировано несколько случаев заболевания коронавирусом среди продавцов непродовольственных магазинов.

По данным оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, всего на 30 мая в Калининградской области на COVID-19 обследовано 50,6 тысячи человек. Выявлено 1460 случаев заражения (51 за последние сутки), из них 629 человек выздоровели (36 за сутки), умерли 24. Под медицинским наблюдением находятся 4061 человек.