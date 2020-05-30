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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T16:47
https://ria.ru/20200530/1572225751.html
Калининградские ТЦ продолжат работать по сокращенному графику
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/112492/28/1124922805_0:156:3236:1976_1036x0_80_0_0_73bc3010c9fba91ed4526214bc6720ba.jpg
РИА Новости

Калининградские ТЦ продолжат работать по сокращенному графику

16:47 30.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКалининград
Калининград
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Калининград. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 30 мая - РИА Новости. Калининградские власти сохранили ограничения в графике работы торговых центров из-за распространения коронавируса, сообщила пресс-служба регионального правительства.
В четверг по итогам заседания оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией планировалось с 1 июня снять ограничения по графику работы в объектах торговли, в том числе торговых центрах, разрешить магазинам работать в праздничные и выходные дни.
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"В связи с отменой постановления регионального правительства от 28 мая 2020 года №330 и принятием нового 30 мая торговые центры остаются работать в прежнем режиме - с понедельника по пятницу с 10 до 18 часов. Выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни", - говорится в сообщении.
В оперштабе сообщили журналистам, что было зафиксировано несколько случаев заболевания коронавирусом среди продавцов непродовольственных магазинов.
По данным оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, всего на 30 мая в Калининградской области на COVID-19 обследовано 50,6 тысячи человек. Выявлено 1460 случаев заражения (51 за последние сутки), из них 629 человек выздоровели (36 за сутки), умерли 24. Под медицинским наблюдением находятся 4061 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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