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2020-05-30T16:31
https://ria.ru/20200530/1572225379.html
В Совфеде уточнили, кого коснутся нормы о штрафах за отказ от вакцинации
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РИА Новости

В Совфеде уточнили, кого коснутся нормы о штрафах за отказ от вакцинации

16:31 30.05.2020
80001
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВо время процедуры вакцинации
Во время процедуры вакцинации
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Во время процедуры вакцинации. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Нормы о штрафах в КоАП за отказ от вакцинации касаются не всех граждан, а только из группы риска, поголовного вакцинирования проводить не нужно, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас.
"В законодательстве нет обязанности граждан делать прививки. Данная норма будет действовать только в отношении тех, чья профессиональная деятельность связана с высокими рисками инфицирования. Большинства граждан она не затрагивает", - сказал сенатор.
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"Лично я буду против обязательной всеобщей вакцинации", - отметил Клишас.
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РоссияАндрей КлишасЗдоровье - ОбществоСовет Федерации РФ
Популярные комментарии
Дело даже не в вакцинации, а в том, чтобы из любой беды: болезни, даже войны, прибыль делать на горе и бедствии. Не успели с вирусом разобраться, а они уже бешенные штрафы разработали, только об этом и думают, только это и умеют. И по ГИБДД, и по административным, и по всем другим делам. Только бабло на уме.
30 мая, 16:39
Козьма ПРУТКОВ.
158010212
Они эти штрафы придумали, чтобы самим не вакцинироваться. Типа заплатим 5000 рублей, а остальных проколим, вот их логика, а вопросе они не соображают, и к законотворческой работе не пригодны.
30 мая, 17:02
rsremal spb
9203019
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