В Совфеде уточнили, кого коснутся нормы о штрафах за отказ от вакцинации

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Нормы о штрафах в КоАП за отказ от вакцинации касаются не всех граждан, а только из группы риска, поголовного вакцинирования проводить не нужно, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас.
"В законодательстве нет обязанности граждан делать прививки. Данная норма будет действовать только в отношении тех, чья профессиональная деятельность связана с высокими рисками инфицирования. Большинства граждан она не затрагивает", - сказал сенатор.
"Лично я буду против обязательной всеобщей вакцинации", - отметил Клишас.