В рабочей группе отметили актуальность поправок в Конституцию

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Поправки к Конституции РФ дадут людям гарантии того, что государство всегда будет вести социально ориентированную политику и принимать решения именно в таком ключе, заявил журналистам в субботу сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в основной закон, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
По его словам, в сложившейся ситуации "поправки доказали свою актуальность, прошли проверку на прочность" и многие решения, законопроекты принимались "именно в их логике". "Вместе с тем, во многом это были антикризисные, пожарные меры. Чтобы управленческие решения принимались в такой логике всегда - нужно закрепить соответствующую ответственность государства в основном законе", - сказал сенатор по итогам заседания рабочей группы, прошедшей в формате видеоконференции.
"Люди, как и несколько месяцев назад, в первую очередь хотят получить от государства гарантии того, что политика будет социально ориентированной. В условиях, в которых многие люди боятся потерять работу, беспокоятся о своем материальном положении, это чрезвычайно важно. Очень многие нормы, которые заложены в законе о поправках, дают людям эти дополнительные гарантии, дополнительную уверенность в будущем", - отметил Клишас.
Со своей стороны член группы, сенатор Алексей Пушков указал на то, что "вообще эта эпидемия стала проверкой для этих поправок". "Эти поправки прошли проверку коронавирусом", - сказал он. Пушков выразил уверенность в том, что актуальность поправок выросла. "Получилось, что мы с опережением пошли в очень правильном направлении", - заметил он.
"Вы знаете общественное мнение в отношении поправок по здравоохранению - они выходят на первое место: 95% тех, кто принимал участие в опросе (ВЦИОМ), сказали, что поддерживают поправку о доступной и качественной медицине", - сказал президент Национальной медицинской палаты, глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. "Мне очень хочется, чтобы эти поправки были приняты как можно быстрее", - подчеркнул он.
Другой член рабочей группы, руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова указала на важность включения в конституцию поправки о волонтерах. "Волонтеры - это герои нашего времени, это наш современный повод для гордости", - сказала она, напомнив, что в период пандемии они доставляют ветеранам продукты и медикаменты. "Мы не просто обозначаем понятие волонтерства как явление. Мы внесли поправку таким образом, чтобы поддержка волонтерства была обязанностью, в частности, правительства РФ", - заключила она.
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в свою очередь указал, что в ситуации с пандемией "проверялась сила государства и общества, то есть запас прочности, который существует". Он заметил, что для оказания поддержки населению и бизнесу в условиях пандемии были дополнительно выделены триллионы рублей. "Это показало, что мы сильны", - добавил Косачев. Кроме того, резюмировал сенатор, пандемия не выявила проблем и вызовов, на которые не отвечали бы поправки к конституции.