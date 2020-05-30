В рабочей группе отметили актуальность поправок в Конституцию

По его словам, в сложившейся ситуации "поправки доказали свою актуальность, прошли проверку на прочность" и многие решения, законопроекты принимались "именно в их логике". "Вместе с тем, во многом это были антикризисные, пожарные меры. Чтобы управленческие решения принимались в такой логике всегда - нужно закрепить соответствующую ответственность государства в основном законе", - сказал сенатор по итогам заседания рабочей группы, прошедшей в формате видеоконференции.