Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-05-30T16:28
https://ria.ru/20200530/1572225300.html
В рабочей группе отметили актуальность поправок в Конституцию
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570403253_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_bc7ee562f124583f4dec87ef2578cea7.jpg
РИА Новости

В рабочей группе отметили актуальность поправок в Конституцию

16:28 30.05.2020
260
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАгитационный плакат общероссийского голосования по поправкам в Конституции в Москве
Агитационный плакат общероссийского голосования по поправкам в Конституции в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Поправки к Конституции РФ дадут людям гарантии того, что государство всегда будет вести социально ориентированную политику и принимать решения именно в таком ключе, заявил журналистам в субботу сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в основной закон, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
По его словам, в сложившейся ситуации "поправки доказали свою актуальность, прошли проверку на прочность" и многие решения, законопроекты принимались "именно в их логике". "Вместе с тем, во многом это были антикризисные, пожарные меры. Чтобы управленческие решения принимались в такой логике всегда - нужно закрепить соответствующую ответственность государства в основном законе", - сказал сенатор по итогам заседания рабочей группы, прошедшей в формате видеоконференции.
Агитационный плакат общероссийского голосования по поправкам в Конституции в Новосибирске
29 мая, 11:27
Голосование по Конституции может продлиться несколько дней
"Люди, как и несколько месяцев назад, в первую очередь хотят получить от государства гарантии того, что политика будет социально ориентированной. В условиях, в которых многие люди боятся потерять работу, беспокоятся о своем материальном положении, это чрезвычайно важно. Очень многие нормы, которые заложены в законе о поправках, дают людям эти дополнительные гарантии, дополнительную уверенность в будущем", - отметил Клишас.
Со своей стороны член группы, сенатор Алексей Пушков указал на то, что "вообще эта эпидемия стала проверкой для этих поправок". "Эти поправки прошли проверку коронавирусом", - сказал он. Пушков выразил уверенность в том, что актуальность поправок выросла. "Получилось, что мы с опережением пошли в очень правильном направлении", - заметил он.
"Вы знаете общественное мнение в отношении поправок по здравоохранению - они выходят на первое место: 95% тех, кто принимал участие в опросе (ВЦИОМ), сказали, что поддерживают поправку о доступной и качественной медицине", - сказал президент Национальной медицинской палаты, глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. "Мне очень хочется, чтобы эти поправки были приняты как можно быстрее", - подчеркнул он.
Конституция Российской Федерации
27 мая, 11:13Голосование по поправкам в Конституцию
Изменения из-за поправок к Конституции коснутся 98 федеральных законов
Другой член рабочей группы, руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова указала на важность включения в конституцию поправки о волонтерах. "Волонтеры - это герои нашего времени, это наш современный повод для гордости", - сказала она, напомнив, что в период пандемии они доставляют ветеранам продукты и медикаменты. "Мы не просто обозначаем понятие волонтерства как явление. Мы внесли поправку таким образом, чтобы поддержка волонтерства была обязанностью, в частности, правительства РФ", - заключила она.
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в свою очередь указал, что в ситуации с пандемией "проверялась сила государства и общества, то есть запас прочности, который существует". Он заметил, что для оказания поддержки населению и бизнесу в условиях пандемии были дополнительно выделены триллионы рублей. "Это показало, что мы сильны", - добавил Косачев. Кроме того, резюмировал сенатор, пандемия не выявила проблем и вызовов, на которые не отвечали бы поправки к конституции.
Главное здание Совета Европы в Страсбурге
29 мая, 04:05
В ПАСЕ решили проверить поправки в российскую Конституцию
9200611
Обсудить 1
Голосование по поправкам в КонституциюОльга АмельченковаАндрей КлишасКонституция РФСовет Федерации РФАлексей ПушковЛеонид РошальОбщество
Рекомендуем
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Крашенинников: часть поправок в Конституцию уже работает в виде законов
Конституция Российской Федерации
Рабочая группа по Конституции проведет заседание с ЦИК и социологами
Президент РФ В. Путин провел в Кремле заседание организационного комитета Победа
Бастрыкин поручил расследовать случаи осквернения Вечного огня
Во время процедуры вакцинации
В Совфеде уточнили, кого коснутся нормы о штрафах за отказ от вакцинации
Спецоперация ФСБ РФ в Ингушетии
Источник сообщил о пожаре на месте боестолкновения в Сунжи
Калининградская область
Калининградские власти отложили открытие пляжей
Доха
В Катаре число случаев COVID-19 превысило две тысячи
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков
В комитете Госдумы заявили о "взломе" США государственности Ливии
Рыбак на набережной Алушты
В Крыму продлили период самоизоляции для пожилого населения
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
СК возбудил дело после осквернения Вечного огня в Нижнем Тагиле
Певец Григорий Лепс
Лепс дал совет "бедствующим" артистам
Президент РФ Владимир Путин
Путин: серьезных переговоров по СНВ с США начать не удалось
Фитнес-центр
В Карелии откроют музеи и фитнес-центры
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков рассказал, когда сбреет бороду
Президент США Дональд Трамп
Трамп считает, что нацгвардию в Миннеаполисе задействовали слишком поздно
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:34Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе
05:34В Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ против протестующих
05:26Трамп считает, что нацгвардию в Миннеаполисе задействовали слишком поздно
05:23В Южной Корее за сутки выявили 27 случаев COVID-19
05:17В Руанде зафиксировали первый случай смерти пациента с коронавирусом
05:16В Миннеаполисе протестующие снова игнорируют комендантский час
05:15СМИ: в Филадельфии более 10 полицейских пострадали в ходе беспорядков
04:41В Нью-Йорке полиция вытеснила протестующих с автодороги
04:39Трамп анонсировал появление у США "величайшего оружия" в истории
04:23В Госдуме предложили включить в ОМС программу лечения от курения
04:21В Мексике за сутки умерли более 360 человек с COVID-19
04:19Эксперт объяснил важность анонимности при тестировании на COVID-19
03:48Депутат Рады заявила о необходимости вернуть Украине российский рынок
03:47Эксперт объяснил значение запуска Crew Dragon для России
03:45В Манхэттене протестующие на время перекрыли автомагистраль
03:36СМИ: в Нью-Йорке полиция приостанавливает одиночное патрулирование
03:26Юбилейный фестиваль "Черешневый лес" объявляет об открытии 31 мая
03:23Доктор Мясников развеял миф о способе передачи коронавируса
03:23Эксперт рассказал, когда нужно начинать финансовое воспитание ребенка
03:22Пилоты рассказали, почему нельзя снимать обувь в полете
Лента новостейМолния