На Таймыре проверят работу должностных лиц, где издевались над ребенком

По версии следствия, с декабря 2019 года по 24 мая 2020 года подозреваемый избивал шестилетнего сына своей сожительницы проводом от телефона. Эксперты обнаружили на теле ребенка кровоподтеки и ссадины. Мать ребенка знала об истязаниях, но ничего не предпринимала. Ребенок изъят из семьи - его поместили в специализированное учреждение.