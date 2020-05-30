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2020-05-30T16:11
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На Таймыре проверят работу должностных лиц, где издевались над ребенком
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РИА Новости

На Таймыре проверят работу должностных лиц, где издевались над ребенком

16:11 30.05.2020
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 30 мая - РИА Новости. Прокуратура проверит работу должностных лиц на Таймыре, где ранее возбудили уголовное дело в отношении местного жителя за избиение шестилетнего мальчика, сообщает прокуратура Красноярского края.
Ранее СК информировал, что следователи возбудили уголовное дело по факту истязания малолетнего ребенка.
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По версии следствия, с декабря 2019 года по 24 мая 2020 года подозреваемый избивал шестилетнего сына своей сожительницы проводом от телефона. Эксперты обнаружили на теле ребенка кровоподтеки и ссадины. Мать ребенка знала об истязаниях, но ничего не предпринимала. Ребенок изъят из семьи - его поместили в специализированное учреждение.
Ведомство распространило видео, в котором подозреваемый рассказывает о причинах своего поступка. По словам мужчины, он несколько раз просил мальчика убрать разбросанные игрушки и вещи, однако ребенок отказывался.
"По поручению прокуратуры Красноярского края в связи с поступлением сведений об истязании жителем города Дудинка 6-летнего ребенка сожительницы прокуратура Таймырского района проводит проверку. В ходе проверки будет дана оценка действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района, должностных лиц образовательной и медицинской организации", - говорится в сообщении.
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