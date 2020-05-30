В Ленинградской области женщина и ребенок погибли при пожаре в доме

"По предварительным данным, в ночь с 29 на 30 мая в четырехквартирном доме в деревне Захонье Кингисеппского района произошел пожар, в результате которого погибли бабушка и ее внук. Остальные жители дома не пострадали, так как вовремя покинули свои квартиры. В ходе осмотра тел видимых признаков насильственной смерти не установлено", - говорится в сообщении.