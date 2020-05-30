В Ленинградской области женщина и ребенок погибли при пожаре в доме

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Шестидесятилетняя женщина и ее 10-летний внук погибли при пожаре в жилом доме в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщает региональное СУСК РФ.
"По предварительным данным, в ночь с 29 на 30 мая в четырехквартирном доме в деревне Захонье Кингисеппского района произошел пожар, в результате которого погибли бабушка и ее внук. Остальные жители дома не пострадали, так как вовремя покинули свои квартиры. В ходе осмотра тел видимых признаков насильственной смерти не установлено", - говорится в сообщении.
На место пожара выехала следственно-оперативная группа.