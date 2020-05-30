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2020-05-30T15:57
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В Ленинградской области женщина и ребенок погибли при пожаре в доме
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РИА Новости

В Ленинградской области женщина и ребенок погибли при пожаре в доме

15:57 30.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Шестидесятилетняя женщина и ее 10-летний внук погибли при пожаре в жилом доме в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщает региональное СУСК РФ.
"По предварительным данным, в ночь с 29 на 30 мая в четырехквартирном доме в деревне Захонье Кингисеппского района произошел пожар, в результате которого погибли бабушка и ее внук. Остальные жители дома не пострадали, так как вовремя покинули свои квартиры. В ходе осмотра тел видимых признаков насильственной смерти не установлено", - говорится в сообщении.
На место пожара выехала следственно-оперативная группа.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Ленинградская областьКингисеппский районПроисшествия
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