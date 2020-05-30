В Петербурге от коронавируса умерли 13 человек

Отмечается, что пациенты имели ряд хронических заболеваний, в том числе гипертоническую болезнь, атеросклероз сосудов и кардиосклероз, онкологические заболевания.

По данным городского оперативного штаба, всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 15 580 случаев заражения COVID-19. Умер 191 человек. Выздоровело 5373 человека.