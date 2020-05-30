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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T15:54
https://ria.ru/20200530/1572224207.html
В Петербурге от коронавируса умерли 13 человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030137_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_38b6860a450a6c29d1462d778b50fda3.jpg
РИА Новости

В Петербурге от коронавируса умерли 13 человек

15:54 30.05.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, подтвердила еще 13 смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"Среди них - семь женщин от 65 до 94 лет и шесть мужчин от 68 до 86 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пациенты имели ряд хронических заболеваний, в том числе гипертоническую болезнь, атеросклероз сосудов и кардиосклероз, онкологические заболевания.
По данным городского оперативного штаба, всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 15 580 случаев заражения COVID-19. Умер 191 человек. Выздоровело 5373 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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