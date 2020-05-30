В Петербурге от коронавируса умерли 13 человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, подтвердила еще 13 смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"Среди них - семь женщин от 65 до 94 лет и шесть мужчин от 68 до 86 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пациенты имели ряд хронических заболеваний, в том числе гипертоническую болезнь, атеросклероз сосудов и кардиосклероз, онкологические заболевания.
По данным городского оперативного штаба, всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 15 580 случаев заражения COVID-19. Умер 191 человек. Выздоровело 5373 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.