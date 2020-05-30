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2020-05-30T15:45
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Руководство ЕС призвало США пересмотреть решение по ВОЗ
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РИА Новости

Руководство ЕС призвало США пересмотреть решение по ВОЗ

15:45 30.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ВОЗ
Штаб-квартира ВОЗ
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира ВОЗ. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 мая - РИА Новости, Мария Князева. Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и вице-президент ЕК, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвали США пересмотреть решение о разрыве отношений с Всемирной организацией здравоохранения, говориться в их совместном заявлении.
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". По его словам, США "перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения".
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"Мы призываем США пересмотреть свое объявленное решение", - говорится в заявлении.
"В то время, как мир продолжает бороться с пандемией COVID-19, главной задачей для всех является спасение жизней, сдерживание и смягчение этой пандемии. Европейский союз продолжает поддерживать ВОЗ в этом отношении и уже предоставил дополнительное финансирование", - отметили они.
Глобальное сотрудничество и солидарность являются единственным эффективным способом борьбы с пандемией, считают руководители ЕС.
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"ВОЗ должна и впредь быть в состоянии возглавлять международные действия по борьбе с пандемиями, как нынешними, так и будущими. Для этого необходимо участие и поддержка всех. Перед лицом этой глобальной угрозы сейчас настало время для усиленного сотрудничества и совместных решений. Необходимо избегать действий, ослабляющих международные результаты", - заявили они.
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Урсула фон дер ЛяйенДональд ТрампВОЗЕврокомиссияЕвросоюзСШАВ мире
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