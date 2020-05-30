Руководство ЕС призвало США пересмотреть решение по ВОЗ

"ВОЗ должна и впредь быть в состоянии возглавлять международные действия по борьбе с пандемиями, как нынешними, так и будущими. Для этого необходимо участие и поддержка всех. Перед лицом этой глобальной угрозы сейчас настало время для усиленного сотрудничества и совместных решений. Необходимо избегать действий, ослабляющих международные результаты", - заявили они.