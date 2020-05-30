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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
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2020-05-30T14:48
https://ria.ru/20200530/1572221633.html
В Совфеде оценили внесение в КоАП штрафов за отказ от вакцинации
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РИА Новости

В Совфеде оценили внесение в КоАП штрафов за отказ от вакцинации

14:48 30.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедсестра в прививочном кабинете
Медсестра в прививочном кабинете
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медсестра в прививочном кабинете . Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Норма о штрафах за отказ от вакцинации для граждан из группы риска в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях обоснованная и достаточно мягкая, она не ведет к поголовной вакцинации населения РФ, считает член социального комитета Совфеда, врач Сергей Леонов.
Минюст опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях, в котором предусматривается штраф за отказ от медицинских осмотров и вакцинации для граждан из группы риска.
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"Предложение Минюста правильное, это достаточно мягкая норма. Для борьбы с заболеваниями было бы более обосновано даже вводить всеобщую вакцинацию", - сказал Леонов РИА Новости в субботу. Сенатор отметил, что поддерживает эту статью в проекте КоАП.
"К сожалению, сейчас возникла "мода" на отказ от вакцинаций, в том числе и от молодых мам. Причем это решение ничем не обосновано", - сказал Леонов. Как врач, он работал в сфере иммунологии.
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Законодатель напомнил, что есть понятие "коллективного иммунитета" к заболеваниям, который позволяет предотвращать повторение эпидемий. Так удалось победить эпидемию кори и оспы в XX веке. Есть календарь прививок, добавил он.
"Для того, чтобы победить пандемию коронавируса, вакцинацию следует пройти половине населения страны. Однако при этом следует учитывать, что гражданам с антителами вакцинироваться не нужно, у них уже есть свой природный иммунитет", - сказал он.
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