Самолет АН-2 загорелся после посадки на востоке Казахстана

"Сегодня после посадки в 15:31 (12:31 мск) произошло возгорание воздушного судна АН-2 авиакомпании "Тараз Жана Алем". Воздушное судно выполнило рейс TJA5221 по маршруту Семей - Урджар. Самолет приземлился в 15:25 (12:25 мск). В момент возгорания на стоянке на борту воздушного судна не было людей", - говорится в сообщении КГА.