Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-30T14:56
https://ria.ru/20200530/1572221435.html
Самолет АН-2 загорелся после посадки на востоке Казахстана
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572221759_1:0:1000:562_1036x0_80_0_0_6011df5adca209dd80db69baf2d9478b.jpg
РИА Новости

Самолет АН-2 загорелся после посадки на востоке Казахстана

14:41 30.05.2020 (обновлено: 14:56 30.05.2020)
238
© Фото : МИИР РКВозгорание воздушного судна АН-2 частной авиакомпании "Тараз Жана Алем" в Урджаре Восточно-Казахстанской области
Возгорание воздушного судна АН-2 частной авиакомпании Тараз Жана Алем в Урджаре Восточно-Казахстанской области
© Фото : МИИР РК
Возгорание воздушного судна АН-2 частной авиакомпании "Тараз Жана Алем" в Урджаре Восточно-Казахстанской области
АЛМА-АТА, 30 мая - РИА Новости. Самолет АН-2 авиакомпании "Тараз Жана Алем" загорелся на аэродроме населенного пункта Урджар (в Восточно-Казахстанской области) после посадки, людей на борту в момент возгорания не было, пострадавших нет, сообщил комитет гражданской авиации республики.
"Сегодня после посадки в 15:31 (12:31 мск) произошло возгорание воздушного судна АН-2 авиакомпании "Тараз Жана Алем". Воздушное судно выполнило рейс TJA5221 по маршруту Семей - Урджар. Самолет приземлился в 15:25 (12:25 мск). В момент возгорания на стоянке на борту воздушного судна не было людей", - говорится в сообщении КГА.
По данным комитета, в 15:50 (12:50 мск) возгорание локализовано.
Управление по расследованию авиационных происшествий министерства индустрии и инфраструктурного развития начало проверку.
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
4 мая, 20:58
На юге Казахстана военный самолет совершил аварийную посадку
100000
Обсудить 0
Восточно-Казахстанская областьКазахстанВ мире
Рекомендуем
Эсминец ВМС США Портер
Китай может обойти США по потенциалу ВМС, считают в конгрессе
Самолеты в аэропорту Шереметьево
Источник сообщил о возгорании силовой установки у самолета в Шереметьево
Продюсер Иосиф Пригожин
"Коммунисты России" поддержали Пригожина пачкой "Доширака"
Медицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске
В Белоруссии число случаев коронавируса превысило 41 тысячу
Мечеть Кул-Шариф в Казани
Мусульмане Татарстана собрали деньги на лечение 12 тяжелобольных детей
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Крашенинников: часть поправок в Конституцию уже работает в виде законов
Мужчина в защитной маске у закрытого магазина в Филадельфии
В США за сутки выявили более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Путин предложил Совбезу обсудить открытие ряда стран для туризма
Швейцария
В Швейцарии выявили 17 новых случаев COVID-19
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
Мурашко рассказал о добровольцах для испытания вакцины от коронавируса
Скопье
В Северной Македонии продлили режим ЧП из-за COVID-19
Военнослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты
Войска РХБЗ начали масштабную дезинфекцию к параду Победы
Самолет Boeing-777 авиакомпании Аэрофлот заходит на посадку в Международном аэропорту Шереметьево
В Шереметьево рассказали об инциденте с самолетом "Аэрофлота" при посадке
Полицейский
В Екатеринбурге полицейские применили оружие при задержании дебошира
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:27В Словакии за сутки выявили один случай COVID-19
15:22Мурашко: реанимационные койки для пациентов с COVID задействовали на 10%
15:22В Екатеринбурге полицейские применили оружие при задержании дебошира
15:17В Шереметьево рассказали об инциденте с самолетом "Аэрофлота" при посадке
15:15В Буркина-Фасо 15 человек погибли при нападении боевиков
15:13В НАСА анонсировали запуск SpaceX в субботу
15:10Аналитик объяснил спор Трампа и Меркель из-за "Северного потока — 2"
15:10Источник сообщил о возгорании силовой установки у самолета в Шереметьево
15:05В Новокузнецке разрешили работу летних веранд в заведениях общепита
15:04В Саратовской области запустили сервис для консультаций по COVID-19
15:00Мурашко оценил результаты оперативного выстраивания системы медпомощи
14:59В Швейцарии выявили 17 новых случаев COVID-19
14:53Мурашко рассказал о добровольцах для испытания вакцины от коронавируса
14:51В Северной Македонии продлили режим ЧП из-за COVID-19
14:48В Совфеде оценили внесение в КоАП штрафов за отказ от вакцинации
14:46В Белоруссии число случаев коронавируса превысило 41 тысячу
14:43Крашенинников: часть поправок в Конституцию уже работает в виде законов
14:41Самолет АН-2 загорелся после посадки на востоке Казахстана
14:41Мусульмане Татарстана собрали деньги на лечение 12 тяжелобольных детей
14:37"Коммунисты России" поддержали Пригожина пачкой "Доширака"
Лента новостейМолния