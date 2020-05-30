Самолет АН-2 загорелся после посадки на востоке Казахстана

АЛМА-АТА, 30 мая - РИА Новости. Самолет АН-2 авиакомпании "Тараз Жана Алем" загорелся на аэродроме населенного пункта Урджар (в Восточно-Казахстанской области) после посадки, людей на борту в момент возгорания не было, пострадавших нет, сообщил комитет гражданской авиации республики.
"Сегодня после посадки в 15:31 (12:31 мск) произошло возгорание воздушного судна АН-2 авиакомпании "Тараз Жана Алем". Воздушное судно выполнило рейс TJA5221 по маршруту Семей - Урджар. Самолет приземлился в 15:25 (12:25 мск). В момент возгорания на стоянке на борту воздушного судна не было людей", - говорится в сообщении КГА.
По данным комитета, в 15:50 (12:50 мск) возгорание локализовано.
Управление по расследованию авиационных происшествий министерства индустрии и инфраструктурного развития начало проверку.