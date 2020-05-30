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2020-05-30T14:38
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"Коммунисты России" поддержали Пригожина пачкой "Доширака"
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РИА Новости

"Коммунисты России" поддержали Пригожина пачкой "Доширака"

14:37 30.05.2020 (обновлено: 14:38 30.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПродюсер Иосиф Пригожин
Продюсер Иосиф Пригожин
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" отправила продюсеру Иосифу Пригожину и певице Валерии "гуманитарную помощь" в виде нескольких пачек вермишели в связи с жалобами артистов на тяжелое материальное положение на фоне коронавируса, сообщает пресс-служба партии.
Ранее в СМИ Пригожин сообщил, что артисты, особенно молодые, оказались в "чудовищной ситуации" из-за пандемии коронавируса, так как сейчас они все лишены возможности зарабатывать.
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"Откликаясь все же на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели "Доширак", именуемой в народе "бомж-пакет", и предлагаем простой и действенный способ не умереть с голоду - пойти работать на завод или на стройку. Сейчас стройки понемногу открываются и есть немало объявлений с предлагаемым заработком от 25 до 50 тысяч рублей на рекрутинговых сайтах Москвы", - говорится в обращении партии к Пригожину.

По словам партии, у нее, как и у миллионов граждан, до этого момента была абсолютная уверенность, что артисты более чем обеспеченные люди.
"Общеизвестно, что артисты вашего уровня за один корпоратив получают столько, сколько рабочий завода или офисный служащий не получат и за год тяжелой работы, а то и за несколько лет", - сообщается в обращении.
Также пресс-служба отметила, что "Коммунисты России" направили несколько пачек вермишели и певице Валерии.
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Коммунисты РоссииИосиф ПригожинОбщество
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Зачетно, коммунисты!!!!)))
30 мая, 14:40
ALAlex Limonov
1010000
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