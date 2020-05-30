"Коммунисты России" поддержали Пригожина пачкой "Доширака"

"Откликаясь все же на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели "Доширак", именуемой в народе "бомж-пакет", и предлагаем простой и действенный способ не умереть с голоду - пойти работать на завод или на стройку. Сейчас стройки понемногу открываются и есть немало объявлений с предлагаемым заработком от 25 до 50 тысяч рублей на рекрутинговых сайтах Москвы", - говорится в обращении партии к Пригожину.