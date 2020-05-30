В Петербурге пять человек заподозрили в нападениях на ювелирные салоны

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Уголовное дело о бандитизме возбуждено против пяти человек в Санкт-Петербурге, подозреваемых в вооруженных нападениях на ювелирные салоны и почтовые отделения, сообщает пресс-служба МВД РФ.
"В отношении пяти участников вооружённой группы, подозреваемых в серии разбойных нападений, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 209 УК РФ "Бандитизм", - сказано в сообщении.
Ранее полицейские задержали женщину по подозрению в хищении 11 миллионов рублей из отделения коммерческого банка, где она работала кассиром.
"В ходе предварительного следствия полицейские установили полный состав банды, состоявшей из пяти человек. Выяснилось, что при нападениях злоумышленники применяли обрез гладкоствольного охотничьего ружья, револьвер, пневматический пистолет", - говорится в сообщении.
Задержанные подозреваются также в нападениях на ювелирные салоны и почтовые отделения. Злоумышленники арестованы.