В Петербурге пять человек заподозрили в нападениях на ювелирные салоны

"В отношении пяти участников вооружённой группы, подозреваемых в серии разбойных нападений, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 209 УК РФ "Бандитизм", - сказано в сообщении.

Ранее полицейские задержали женщину по подозрению в хищении 11 миллионов рублей из отделения коммерческого банка, где она работала кассиром.