В Крыму сравнили позицию лидера меджлиса* по водной блокаде с людоедством

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов сравнил с людоедством позицию лидера "Меджлиса крымско-татарского народа"*, призывающего не допустить возобновления водоснабжения полуострова.

В России ответили на слова американского дипломата о водной блокаде Крыма

В России ответили на слова американского дипломата о водной блокаде Крыма

Заявление о силовых действиях в отношении Украины он назвал не более чем плодом больного воображения Чубарова.