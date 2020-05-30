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2020-05-30T14:32
https://ria.ru/20200530/1572219234.html
В Крыму сравнили позицию лидера меджлиса* по водной блокаде с людоедством
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РИА Новости

В Крыму сравнили позицию лидера меджлиса* по водной блокаде с людоедством

13:27 30.05.2020 (обновлено: 14:32 30.05.2020)
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© РИА Новости / Александр НатрускинАлександр Молохов
Александр Молохов
© РИА Новости / Александр Натрускин
Александр Молохов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов сравнил с людоедством позицию лидера "Меджлиса крымско-татарского народа"*, призывающего не допустить возобновления водоснабжения полуострова.
Так он прокомментировал слова Рефата Чубарова, который призвал быть готовыми к тому, что Россия может "пойти на силовые действия" против Украины ради обеспечения полуострова водой. При этом Чубаров не раз подчеркивал, что восстановление подачи днепровской воды в Крым недопустимо.
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"Удивительно, до какого людоедства можно дойти в своей ненависти к крымчанам. Хлебом не корми господина Чубарова, дай только наслать засуху на полуостров, бывший когда-то его родиной. Была бы его воля, не сомневаюсь, лично бы выпил всю воду в Северо-Крымском канале в Херсонской области, лишь бы не дать малейшего шанса на восстановление водоснабжения", — сказал Молохов РИА Новости.
Заявление о силовых действиях в отношении Украины он назвал не более чем плодом больного воображения Чубарова.
Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Но после воссоединения Крыма с Россией Киев перекрыл канал и полностью прекратил подачу воды в республику.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.
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Рефат ЧубаровМеджлис крымскотатарского народаРеспублика КрымУкраинаВ мире
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