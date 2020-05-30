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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T13:22
https://ria.ru/20200530/1572219115.html
В Пензенской области рассказали о новых случаях COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570568425_0:320:3070:2047_1036x0_80_0_0_9e42315e18d81c5f0621c2296aa34985.jpg
РИА Новости

В Пензенской области рассказали о новых случаях COVID-19

13:22 30.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 30 мая - РИА Новости. Девять детей есть среди 90 вновь выявленных пациентов с коронавирусом в Пензенской области, общее число случаев - 2245, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области скончались 19 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровел 1761.
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"Оперативная ситуация на 30 мая. Подтвержденных случаев COVID-19 - 2245. Новых выявленных - 90. Пациенты-дети: шесть лет; шесть лет; девять лет; 13 лет; один год; 17 лет; 14 лет; 15 лет; два года. Остальные пациенты - от 18 до 83 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что 23 новых случая COVID-19 выявили в Пензе, 14 - в ЗАТО город Заречный, 10 - в Каменском, шесть - в Земетчинском, пять - в Нижнеломовском, по четыре - в Пензенском и Белинском, по три - в Пачелмском, Тамалинском, Мокшанском, Шемышейском и Кузнецком, по два - в Бессоновском, Наровчатском и Башмаковском, по одному - в Спасском, Колышлейском и Городищенском районах области.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ПензаПензенская областьКазахстанОбщество
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