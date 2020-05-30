В Петербурге число случаев COVID-19 превысило 15,5 тысячи

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 365 новых случаев заражения коронавирусом.

"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 15 580 случаев заражения COVID-19. Умерло 191 человек. Выздоровело 5373 человека", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 13 972 человека. На карантине находятся 3656 человек, из них 216 - в обсерваторе, 831 - на самоизоляции, 2609 - контактные.