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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T12:57
https://ria.ru/20200530/1572218281.html
В Петербурге число случаев COVID-19 превысило 15,5 тысячи
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030099_0:152:3100:1896_1036x0_80_0_0_b537858136d9cf697af937f52d60bed2.jpg
РИА Новости

В Петербурге число случаев COVID-19 превысило 15,5 тысячи

12:57 30.05.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинПрием пациента в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Прием пациента в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Прием пациента в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Число инфицированных новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 15,5 тысячи, при этом выздоровели 5373 человека, сообщает городской оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 365 новых случаев заражения коронавирусом.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 15 580 случаев заражения COVID-19. Умерло 191 человек. Выздоровело 5373 человека", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 13 972 человека. На карантине находятся 3656 человек, из них 216 - в обсерваторе, 831 - на самоизоляции, 2609 - контактные.
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