В Красноярском крае завели дело из-за истязания малолетнего ребенка

КРАСНОЯРСК, 30 мая – РИА Новости. Следователи в Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту истязания малолетнего ребенка, сообщает пресс-служба СК РФ.
"Двадцать седьмого мая в приемную председателя Следственного комитета Российской Федерации "Вконтакте" поступило сообщение о том, что сожитель женщины, проживающей в городе Дудинка, приходя к ней в квартиру в нетрезвом состоянии, систематически избивает ее малолетнего сына. Данная информация была незамедлительно проверена и нашла свое подтверждение, после чего в отношении 29-летнего жителя Дудинки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст.117 УК РФ (истязание малолетнего)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с декабря 2019 года по 24 мая 2020 года подозреваемый избивал шестилетнего сына своей сожительницы проводом от телефона. Эксперты обнаружили на теле ребенка кровоподтеки и ссадины. Мать ребенка знала об истязаниях, но ничего не предпринимала. Ребенок изъят из семьи и помещен в специализированное учреждение. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Ведомство распространило видео, в котором подозреваемый рассказывает о причинах своего поступка. По словам мужчины, он несколько раз просил мальчика убрать разбросанные игрушки и вещи, однако ребенок отказывался.