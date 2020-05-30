Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-30T12:06
https://ria.ru/20200530/1572216877.html
В Красноярском крае завели дело из-за истязания малолетнего ребенка
https://cdn25.img.ria.ru/images/155780/26/1557802657_0:617:2544:2048_1036x0_80_0_0_48cbfa079d3de06bfdb2515f5acd44c0.jpg
РИА Новости

В Красноярском крае завели дело из-за истязания малолетнего ребенка

12:06 30.05.2020
390
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 30 мая – РИА Новости. Следователи в Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту истязания малолетнего ребенка, сообщает пресс-служба СК РФ.
"Двадцать седьмого мая в приемную председателя Следственного комитета Российской Федерации "Вконтакте" поступило сообщение о том, что сожитель женщины, проживающей в городе Дудинка, приходя к ней в квартиру в нетрезвом состоянии, систематически избивает ее малолетнего сына. Данная информация была незамедлительно проверена и нашла свое подтверждение, после чего в отношении 29-летнего жителя Дудинки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст.117 УК РФ (истязание малолетнего)", - говорится в сообщении.
Руки в наручниках
Вчера, 16:04
В Омске арестовали женщину, обвиняемую в истязании трехлетней дочери
По версии следствия, с декабря 2019 года по 24 мая 2020 года подозреваемый избивал шестилетнего сына своей сожительницы проводом от телефона. Эксперты обнаружили на теле ребенка кровоподтеки и ссадины. Мать ребенка знала об истязаниях, но ничего не предпринимала. Ребенок изъят из семьи и помещен в специализированное учреждение. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Ведомство распространило видео, в котором подозреваемый рассказывает о причинах своего поступка. По словам мужчины, он несколько раз просил мальчика убрать разбросанные игрушки и вещи, однако ребенок отказывался.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 14:48
В Ростовской области супругов заподозрили в истязании маленьких детей
000070
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайПроисшествия
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин поздравил художника Никонова с юбилеем
Книжный фестиваль Красная площадь 2019
Ежегодный книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет в Москве 6 июня
Президент США Дональд Трамп
Предсказавший победу Трампа профессор спрогнозировал его переизбрание
Вечный огонь
В Нижнем Тагиле проверят данные об осквернении Вечного огня
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Ингушетии пять человек получили ранения после драки со стрельбой
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму прокомментировали заявление Меркель по статусу полуострова
Возгорание воздушного судна АН-2 частной авиакомпании Тараз Жана Алем в Урджаре Восточно-Казахстанской области
Самолет АН-2 загорелся после посадки на востоке Казахстана
Водитель машины скорой помощи
Главврач и десять сотрудников ульяновской больницы заболели COVID-19
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Попова пояснила, почему надеется на эффективность вакцины от коронавируса
Разбор завалов и тушение пожара на месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи
Французские эксперты завершают работу на месте крушения Airbus под Карачи
Медик в машине скорой помощи
В Тюменской области умер пациент с COVID-19
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Попова рассказала, когда ждать вторую волну коронавируса
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Ростовской области супругов заподозрили в истязании маленьких детей
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий оценил решение США о разрыве отношений с ВОЗ
Автомобили скорой медицинской помощи
Нижегородский минздрав выяснит, почему женщине пришлось рожать у подъезда
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:22В Екатеринбурге полицейские применили оружие при задержании дебошира
15:17В Шереметьево рассказали об инциденте с самолетом "Аэрофлота" при посадке
15:15В Буркина-Фасо 15 человек погибли при нападении боевиков
15:13В НАСА анонсировали запуск SpaceX в субботу
15:10Аналитик объяснил спор Трампа и Меркель из-за "Северного потока — 2"
15:10Источник сообщил о возгорании силовой установки у самолета в Шереметьево
15:05В Новокузнецке разрешили работу летних веранд в заведениях общепита
15:04В Саратовской области запустили сервис для консультаций по COVID-19
15:00Мурашко оценил результаты оперативного выстраивания системы медпомощи
14:59В Швейцарии выявили 17 новых случаев COVID-19
14:53Мурашко рассказал о добровольцах на испытания вакцины от COVID-19
14:51В Северной Македонии продлили режим ЧП из-за COVID-19
14:48В Совфеде оценили внесение в КоАП штрафов за отказ от вакцинации
14:46В Белоруссии число случаев коронавируса превысило 41 тысячу
14:43Крашенинников: часть поправок в Конституцию уже работает в виде законов
14:41Самолет АН-2 загорелся после посадки на востоке Казахстана
14:41Мусульмане Татарстана собрали деньги на лечение 12 тяжелобольных детей
14:37"Коммунисты России" поддержали Пригожина пачкой "Доширака"
14:36В Пермском крае у фельдшера больницы выявили COVID-19
14:31Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству
Лента новостейМолния