В Красноярском крае завели дело из-за истязания малолетнего ребенка

"Двадцать седьмого мая в приемную председателя Следственного комитета Российской Федерации "Вконтакте" поступило сообщение о том, что сожитель женщины, проживающей в городе Дудинка, приходя к ней в квартиру в нетрезвом состоянии, систематически избивает ее малолетнего сына. Данная информация была незамедлительно проверена и нашла свое подтверждение, после чего в отношении 29-летнего жителя Дудинки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст.117 УК РФ (истязание малолетнего)", - говорится в сообщении.